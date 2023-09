Bauarbeiten lösen Feuerwehreinsatz in Neheim aus

Neheim. Sanierungsarbeiten im Trilux-Parkhaus lassen Wehrkräfte ausrücken. Mehr lesen Sie hier

Am Freitagvormittag ist es zu einem Feuerwehreinsatz in Neheims Innenstadt gekommen. Bei den Sanierungsarbeiten im Trilux-Parkhaus in der Schobbostraße war die Brandmeldeanlage ausgelöst worden. Grund hierfür waren Arbeiten am Betonboden. Dabei kamen Hochdruckreiniger zum Einsatz. Der dadurch freigesetzte Wasserdampf löste wiederum die Brandmeldeanlage aus.

So verläuft der Umzug am Klinikum Hochsauerland>>>

Nach Angaben der Feuerwehr war niemand zu irgendeinem Zeitpunkt gefährdet. Nachdem die Wehrkräfte die Situation überprüft hatten, wurde die Baustelle wieder für die Arbeiten freigegeben. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr im Bereich Apothekerstraße/Möhnestraße für einige Minuten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg