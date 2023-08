Die Brückenbaustelle in Müschede.

Brückenbau Bauarbeiten: Vollsperrung der B 229 in Müschede

Müschede. Die Wepa baut eine Fußgängerbrücke über die B229 in Müschede. Deshalb muss nun die Bundesstraße für einen halben Tag gesperrt werden.

Aufgrund von Bauarbeiten für eine neue Fußgängerbrücke wird die B 229 in Arnsberg-Müschede in einem Bereich des Wepa Werksgeländes am Samstag, 5. August, von 6 bis ca. 15 Uhr vollgesperrt. Die Vollsperrung gilt sowohl für den Pkw-Verkehr als auch für Fußgänger und Radfahrer. Eine Umleitung wird eingerichtet. Örtliche Anlieger können ihre Häuser über die Straße „Krakeloh“ und die „Norbert-Michel-Straße“ erreichen. Die Zufahrt zum Wepa Werksgelände inkl. Parkplatz bleibt aus Richtung Hüsten möglich.

Zur Verbesserung der Wegeführung und des Verkehrsflusses auf der Rönkhauser Straße wird am Hauptsitz der Wepa Gruppe in Arnsberg-Müschede eine Fußgängerbrücke über die Bundesstraße B 229 errichtet. Die Bauarbeiten schreiten planmäßig voran. Die Fertigstellung der Brücke wird Ende August erwartet.

