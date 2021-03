Baustelle: Vor Bahnhof Neheim-Hüsten kann es zu Staus kommen

An der Einmündung Bahnhofstraße (links) / Kleinbahnstraße (verdeckt durch das Eglo-Gebäude vorn im unteren Bildbereich) kann es wegen Bauarbeiten am Samstag, 20. März, zu Staus kommen.

Wegen Bauarbeiten besteht Staugefahr am kommenden Samstag, 20. März vor dem Bahnhof Neheim-Hüsten.

Hüsten. Am kommenden Samstag, 20. März, werden im Hüstener Einmündungsbereich von Bahnhofstraße/Kleinbahnstraße Schadstellen in der Fahrbahnoberfläche saniert. Für die Baustelle ist eine Sperrung der Rechtsabbiegespur von der Ruhrbrücke in Fahrtrichtung Herdringen im Verlauf der Landstraße 544 für einen Tag erforderlich. Eine innerörtliche Umleitungsstrecke wird eingerichtet.

Erhöhte Aufmerksamkeit der Autofahrer nötig

Autofahrern, die auf der Autobahn in Fahrtrichtung Arnsberg unterwegs sind und an der Abfahrt Neheim-Süd die Autobahn verlassen wollen, wird erhöhte Aufmerksamkeit empfohlen. Denn wenn an der Einmündung Bahnhofstraße / Kleinbahnstraße die Rechtsabbiegespur gesperrt ist, kann es leicht zu Rückstaus kommen, die bis in den Autobahnabfahrtsbereich hineinreichen könnten.