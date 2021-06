Begeisterung auf allen Müscheder Kanälen

Der Musikverein Müschede ist am Freitag mit den Proben für das Orchester gestartet. Backhaus-Orchester und Jugendorchester beginnen in dieser Woche. „Es hat ein wesentlicher Teil in unserem Musikerleben gefehlt“, sind sich (v.l.) Franz-Werner Schulte, Miriam Lehmann und Udo Schütte einig.