Trotz Durchfahrtsverbotsschilds am Neheimer Schlachthofweg parkten vielke Fahrzeuge am vergangenen Samstag, 20. März, gegen 11.30 Uhr, als dieses Foto entstand, auf dem BJB-Parkplatz. In Kürze wird ein Zusatzschild aufgehängt, dass die Zufahrt tagsüber allen Bürgern erlaubt. BJB erlaubt samstags von 6 bis 15 Uhr das Parken vor dem Haupteingang des Werks.