Bei chaotischer Flucht vor der Polizei Mauer gerammt

Arnsberg. Fahndung in Arnsberg nach Benz mit RE-Kennzeichen: Fahrer wird gleich wegen mehrerer Straftaten gesucht.

Polizeibeamte wollten am frühen Dienstagmorgen, gegen 2.15 Uhr, ein Auto am „Brückenplatz“ kontrollieren. Der graue Mercedes mit dem Kennzeichen „RE“ für den Kreis Recklinghausen missachtete die Anhaltezeichen. Der männliche Fahrer beschleunigte sein Fahrzeug und flüchtete vor der Polizei. Nachdem er in eine Sackgasse am Tannenweg gefahren war, wendete der junge Fahrer seinen Mercedes. Durch eine enge Lücke zwischen dem Streifenwagen und einer angrenzenden Mauer hindurch setzte er seine Flucht fort. Dabei kollidierte er mit der Mauer und richtete Sachschaden auf einem angrenzenden Grundstück an.

Der männliche Fahrzeugführer war nicht alleine im Auto, er gefährdete auch seine Mitfahrer. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern an. Nun wird unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und wegen des Verdachts des Diebstahls von Kraftfahrzeugen ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizeiwache in Arnsberg unter 02932/90200 entgegen.

