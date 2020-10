Bergheimer Firma Graef präsentiert Weltneuheit

Im 100. Jahr des Firmenbestehens hat die Bergheimer Firma Graef ihr mittlerweile 70-jähriges Know-how bei Schneidetechnik in eine neue, innovative Schneidemaschine umgesetzt. Der Feinschneider kann Wurst, Käse, Obst, Gemüse oder andere Lebensmittel in ultradünne, bis zu 0,2 Millimeter feine Scheiben schneiden. „Diese Graef-Technik für einen Allesschneider im Consumer-Bereich ist einzigartig auf dem Weltmarkt. Weltweit einzigartig ist auch die LED-Sicherheitsbeleuchtung, die im Anschlag integriert ist“, berichtet im Gespräch mit unserer Zeitung Hermann Graef, geschäftsführender Gesellschafter der Firma Graef.

Der Graef-Freischneider SKS 700 mit einzigartiger Sicherheitsbeleuchtung im Anschlag. Die Skala zeigt Millimeter an (1 = 1 mm), Foto: Graef

„Etwa ein Jahr Entwicklungszeit steckt in diesem Produkt, das im Bergheimer Werk entwickelt wurde und auch produziert wird“, ergänzt der weitere geschäftsführende Gesellschafter Andreas Schmidt. Die Produktneuheit „SKS 700 - Der Feinschneider“ wird im November 2020 erstmals im Handel erhältlich sein.

Teile der Konstruktion zur Patentierung angemeldet

Wie ist es nun technisch möglich, nur 0,2 Millimeter dünne Scheiben von einem Stück Schinken oder von einem Stück Brot (für Brotchips) abzuschneiden? „Hierfür braucht man eine stabile Konstruktion zwischen Anschlag und Messer und natürlich auch hochwertige Materialien“, erklärt Schmidt. So besteht das Messer aus besonders gehärtetem Chromstahl, wobei das runde Stahlteil in der Mitte bis zu 6,2 Millimeter stark ist und fürs Schneiden am äußersten Rand in dünner Klingenstärke scharf geschliffen wurde. Für Teile der Feinschneider-Konstruktion hat Graef Patentierung bereits angemeldet.

Integrierte Sicherheitsbeleuchtung

Hermann Graefs Tochter Franziska Graef, die im Unternehmen das Marketing verantwortet, erklärt, warum eine besondere Sicherheitsbeleuchtung in den Feinschneider eingebaut wurde. „Es gibt bei einigen Verbrauchern die Sorge, dass man sich an der offenen Vollstahlklinge schneiden könnte, wenn der Anschlag noch geöffnet ist. Deshalb haben wir im Anschlag LED-Signalleuchten integriert, die zunächst blau strahlen, dann nach einer Minute Stillstand auf Rot wechseln und danach zu pulsierendem roten Licht werden, bis der Anschlag wieder geschlossen ist.“

„Graef Days“ am 6. und 7. Oktober Am Dienstag und Mittwoch, 6. und 7. Oktober, veranstaltet die Firma Graef in ihrem Vertriebszentrum an der Straße „In der Kuhle“ zwei „Graef Days“, um Produktneuheiten zu präsentieren. Der erste Tag richtet sich an die Fachpresse, der zweite Tag an Graefs Kunden (Fachhändler etc.). Corona bedingt gibt es Führungen in Kleingruppen. Die „Graef Days sind nicht öffentlich. Neben dem Feinschneider zeigt Graef als Neuheiten einen Dörrautomaten in kompakter Form sowie einen Krümel-Sauger. Wegen der Coiona-Pandemie war die ursprünglich geplante Neuheiten-Präsentation auf der IFA in Berlin nicht möglich. Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 649,99 Euro kommt der „SKS 700 - der Freischneider“ im November 2020 in den Handel.

Der neue Feinschneider soll den Endkunden jedoch nicht nur durch Technik begeistern. Die Feinschneide-Technik sorgt gleichzeitig auch für einen besseren Geschmack. „Wer hauchdünn geschnittenen Schinken isst, hat ein Geschmacks-Erlebnis, das intensiver ist als bei dicken Scheiben“, betont Hermann Graef. Als weitere Beispiele für solche Effekte nennt Franziska Graef auch Carpaccio (haudünn geschnittenes Rindfleisch) sowie diverse Obst- und Gemüsesorten.

Förderung der Nachhaltigkeit

Der Feinschneider unterstützt aber auch den von Graef schon seit langem verfolgten Anspruch, Nachhaltigkeit zu fördern. Die Allesschneider korrespondieren schon seit langem mit diesem Konzept. So ist bekannt, dass Brot länger haltbar bleibt, wenn es am Stück gekauft und immer wieder neu geschnitten wird. Im Vergleich dazu verdirbt gekauftes Schnittbrot, das immer wieder zurück in die Plastiktüte gesteckt wird, schneller als Brot am Stück. „Wenn man dann noch andere Lebensmittel hinzunimmt, für die das Gleiche gilt, kann der in Deutschland produzierte Berg an frühzeitig verdorbenen Lebensmittels deutlich reduziert werden“, so Hermann Graef.

Langlebiges Produkt

Aber auch den Feinschneider selbst sieht er als nachhaltiges Produkt an, weil er langlebig sei. „Wir geben darauf fünf Jahre Garantie. Mit dem neuen Feinschneider wird man bestimmt 40 Jahre lang schneiden können. Mit dem Diamat-Messerschärfer, der auch bei uns erhältlich ist, kann zwischendurch die Klinge geschärft werden“, so Hermann Graef. Franziska Graef erinnert daran, dass der Feinschneider auch perfekt in das Graef-Konzept von „Sliced Kitchen“ (Schnittküche) passe. Graef bediene mit seinen Allesschneidern den Verbraucher-Trend zu mehr gesunder Ernährung mit Frische-Produkten.

Umsatz-Plus im Geschäftsjahr 2020 in Aussicht

Ausnahme des mehrwöchigen Lockdowns, der auch die Einzelhandelsgeschäfte im Frühjahr 2020 betraf, kann die Bergheimer Firma Graef für das Geschäftsjahr 2020 auf eine insgesamt positive Entwicklung blicken. „Wir erwarten ein deutliches Umsatzplus für 2020“, berichtet der geschäftsführende Gesellschafter Hermann Graef auf Anfrage unserer Zeitung.

Graef Marketing-Chefin Franziska Graef zeigt den neuen Dörrautomaten und daneben präsentiert Graef-Geschäftsführer Andreas Schmidt den neuen Krümel-Sauger. Foto: Martin Schwarz

Denn in Zeiten der Corona-Pandemie gebe es bei den Endverbrauchern ein gestiegenes Bedürfnis, es sich zu Hause schön und angenehm zu machen, wozu dann auch Kochen mit Schnittküche oder das Zubereiten eines Espresso oder Cappuccino aus einer Graef-Siebträger-Maschine gehöre. Auch das zunehmende Home-Office führe dazu, dass daheim mehr gekocht werde - und dies auch auch hochwertig.

Mehr Personal eingestellt

„Unsere Nachhaltigkeitsstrategie geht auf“, sagt Hermann Graef. Der Produktionsbetrieb für Allesschneider an der Straße Donnerfeld auf Bergheim sei voll ausgelastet. 2020 sei die Belegschaftsstärke um sechs Mitarbeiter auf nunmehr 142 Beschäftigte erhöht worden.

Für den neuen Feinschneider wurde ein spezielles Marketingkonzept erarbeitet. Ausgewählten Händlern in Deutschland wird die Firma Graef eine Tester-Maschine zur Verfügung stellen, die von Händlern an Kunden zum Ausprobieren des Feinschneiders weitergereicht werden können.