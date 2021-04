Bergungsarbeiten sorgen für Rückstau auf A 445 bei Arnsberg

Arnsberg. Auf der A 445 bei Arnsberg kommt es am Mittwochmorgen zu einem langen Stau. Grund dafür sind Bergungsarbeiten auf der A 44 Richtung Dortmund.

Auf der Autobahn 445 bei Arnsberg Richtung Hamm müssen Autofahrer am Mittwochmorgen mit langen Verzögerungen rechnen. Grund dafür sind Bergungsarbeiten eines Lastwagen-Unfalls auf der Autobahn 44 Richtung Dortmund, wie Gunnar Wortmann, Sprecher der Autobahnpolizei Dortmund, mitteilte. Derzeit müssen Autofahrer auf der A 445 mit Fahrtziel Hamm zwischen Werl-Zentrum und Werl-Nord von mehr als zehn Minuten Stau ausgehen, Autofahrer Richtung Dortmund sogar mit mehr als einer halben Stunde. Wegen der Bergungsarbeiten ist nur ein Fahrstreifen frei und es hat sich ein langer Rückstau auch auf angrenzende Autobahnen gebildet.

Stau auf der A 445 bei Arnsberg Richtung Hamm wegen eines Unfalls

Am Mittwochmorgen ist laut Autobahnpolizei ein Lastwagen auf der A 44 von der Fahrbahn abgekommnen. Der „Alleinunfall“ ereignete sich um 7.14 Uhr an der Stelle „Am Haarstrang“ zwischen Wer-Süd und Unna-Ost, so Sprecher Gunnar Wortmann. Zunächst wurde ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle gerufen. Nach Angaben der Autobahnpolizei Dortmund verletzte sich der Lastwagenfahrer jedoch nur leicht. Der Lastwagen soll Backwaren transportiert haben. Die Bergungsarbeiten können noch bis zu zwei Stunden andauern.