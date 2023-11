Berufsschul-Trends: So finden Jugendliche ihre Zukunft

Das Berufskolleg am Eichholz und das Berufskolleg Berliner Platz bieten eine gemeinsame „Woche der Berufskollegs“. Rejhana Djurjan erzählt, was das bringt.

Arnsberg/Hüsten Rejhana Djurjan geht zum Berufskolleg - und lernte dieses in der „Woche der Berufskollegs“ kennen. Das beeinflusste ihre Entscheidung.

„Ich fand gut, dass man einen groben Überblick über jeden Bildungsgang bekommen konnte“, sagt Rejhana Djurjan, „außerdem wurde ich von den Schülerinnen und Schülern, die die Schule bereits besuchten, durch das Gebäude geführt und sie beantworteten mir alle meine Fragen.“

Die 17-Jährige interessierte sich vor zwei Jahren besonders für den Bildungsgang der Fachoberschule mit dem Schwerpunkt Gesundheit und Soziales. „Das hat mich am Infotag sehr angesprochen, da mir alles sehr ausführlich erklärt wurde - es beinhaltete alles, was ich mir für die Zukunft wünschte.“

Lernende, Eltern und einheimische Ausbildungsbetriebe vereint

Der Infotag war Teil der „Woche der Berufskollegs“ in Arnsberg. An diesem geben die Berufskollegs am Eichholz und Berliner Platz gemeinsam einen detaillierten Einblick in den Lernort Berufskolleg. Interessierte Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Vertreter und Vertreterinnen der einheimischen Ausbildungsbetriebe und Lehrkräfte der im Umkreis befindlichen Zubringerschulen müssen nur noch eine der beiden Schulen ansteuern, um sich hinreichend über die vielfältigen Bildungsangebote zu informieren.

Auch in diesem Jahr findet die „Woche der Berufskollegs“ statt. Vom 20. bis 24. November können sich alle Beteiligten informieren und Schülerinnen wie Schüler auch hospitieren. Denn hierzu finden ein Elternabend, zwei Info- bzw. Beratungstage und Unterrichtshospitationen statt, organisiert und durchgeführt gleichermaßen von beiden Schulen.

Das Angebot an Bildungsgängen ist an beiden Arnsberger Berufskollegs groß: Am Berufskolleg am Eichholz werden in den Berufsfeldern Gesundheit, Sozialwesen, Körperpflege, Ernährungs- und Versorgungsmanagement sowie Gartenbau vom Hauptschulabschluss bis hin zur allgemeinen Hochschulreife Bildungsgänge angeboten, die zu weiterführenden Abschlüssen qualifizieren. Die gleichen Abschlüsse kann man am Berufskolleg Berliner Platz erwerben, hier aber im Fachbereich Wirtschafts- und Verwaltung sowie im technisch-gewerblichen Bereich.

Nach dem Fachabitur an der Fachhochschule studieren

Rejhana Djurjan entschied sich vor zwei Jahren für das Berufskolleg am Eichholz. „Der entscheidende Punkt war, dass ich am Ende des zweijährigen Bildungsgangs nicht nur das Fachabitur in der Tasche habe, sondern auch ein Jahr fachspezifisches theoretisches Wissen erlernt habe“, sagt sie. „Ich habe damit die Berechtigung, an Fachhochschulen zu studieren.“

Schulleiter Berthold Hohmann im Foyer des neuen Schulgebäudes des HSK-Berufskollegs Berliner Platz in Arnsberg-Hüsten. Foto: HSK

Sie empfiehlt all denjenigen, die noch nicht genau wissen, in welche Berufsrichtung sie ihr Weg führen soll, sich in der kommenden Woche an einer der beiden Berufsschulen zu informieren. Denn „die Infowoche ist der perfekte Zeitpunkt, um sich bestens beraten zu lassen“, meint sie. Denn die Bildungsgänge der beiden Berufsschulen seien vielfältig.

„Damit decken beide Bildungsträger einen erheblichen Teil beruflicher Bildung im Raum Arnsberg ab“ so Schulleiter Berthold Hohmann vom BK Berliner Platz. Der Vorteil der gemeinsamen Beratung liegt für die beiden Schulleiter auf der Hand. Henrike Gethmann, Schulleiterin am Berufskolleg am Eichholz ergänzt: „Egal zu welchem Beratungstermin die Interessierten erscheinen, wir bieten durch unsere Kooperation immer eine gezielte Orientierung bezüglich der differenzierten Bildungsangebote beider Schulen und können jederzeit für den Einzelnen passende Möglichkeiten der vollzeitlichen Qualifizierung am Berufskolleg aufzeigen.“

Hospitation in Arnsberg oder Hüsten hilft bei der Entscheidung für passenden Bildungsgang

An dem Info-Tag führen Schülerlotsen am Berufskolleg am Eichholz über das Schulgelände. Dabei werden nicht nur die Fachräume besichtigt, sondern Interessierte können ebenso erfahren, wie sich der Unterrichtsalltag am Berufskolleg gestaltet. Das Berufskolleg am Berliner Platz bietet einen Tag später ein Beratungs-Café an, indem die Lehrkräfte über die Bildungsgänge der Schule informieren.

Die „Woche der Berufskollegs“ in Arnsberg wird mit der Möglichkeit zur gezielten Unterrichtshospitation abgerundet. Sowohl am Berufskolleg am Eichholz als auch am Berufskolleg Berliner Platz wird bereits orientierten Lernenden die Möglichkeit gegeben, einen Tag am Unterricht ihres bevorzugten Bildungsganges teilzunehmen. „Auch das hilft bei der Entscheidung für einen Bildungsgang“, sagt Rejhana Djurjan, die nun kurz vor ihrem Fachabitur steht, „denn so kann jeder für sich entscheiden, ob ihm der Unterricht an dieser Schulform gefällt.“

So hospitieren Interessenten Wer im Berufskolleg am Eichholz hospitieren möchte, wendet sich per E-Mail an info@bkae.de; wer am Berliner Platz am Unterricht teilnehmen möchte, wendet sich per E-Mail an mail@bk-berliner-platz.de. Die Berufskollegs bitten mit der E-Mail auch die ausgefüllten Anmeldeformulare, die auf der Homepage des jeweiligen Berufskollegs zu finden sind (www.bkae.de bzw. www.bk-berliner-platz.de), mitzusenden.

