Besonderes Erlebnis im Sauerlandmuseum

Arnsberg. Eine poetische Führung durch das Kulturzentrum in Arnsbergs Altstadt. Stimmungsvoller Ausklang inklusive

Ein ganz besonderes Erlebnis bietet das Sauerlandmuseum: Bei einer Führung durch die Sammlung im historischen Landsberger Hof rezitieren die drei Arnsberger Künstler Stefan Wolf, Christina Stöcker und Jutta Juchmann Gedichte und Texte aus verschiedensten Zeitepochen. Gedichte von Rilke, Tucholsky und Lasker-Schüler befinden sich dabei ebenso im Repertoire wie moderne Lieder und Volksweisen, die die drei Darstellenden eindrucksvoll inszenieren.

Die stellvertretende Museumsleiterin Dr. Ulrike Schowe führt die Besucherinnen und Besucher in die Ausstellung ein und schafft die Verbindung der ausgestellten Exponate zu den lyrischen Worten. Zum stimmungsvollen Ausklang bietet das Museum nach der Führung Getränke am Panoramafenster des Neubaus mit Blick über die Arnsberger Neustadt an. Die lyrische Führung findet am Freitag, 21. April, um 19 Uhr statt. Der Eintritt samt Führung kostet 12 Euro.

