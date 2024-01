Betrieb Sauerländer Spanplatten: Mitarbeiter im Ausstand

Arnsberg Nachdem die Arbeitgeber nicht auf Forderungen eingegangen sind, legen die Beschäftigen des Werks erstmals die Arbeit nieder.

Weil die Arbeitgeber bisher kein Angebot unterbreitet haben sollen, legen die Beschäftigten des Betriebs Sauerländer Spanplatten in Arnsberg erstmalig die Arbeit nieder: Heute, 16. Januar, von 14 bis 15.30 Uhr sind die Mitarbeiter im Ausstand.

Dazu wird Christian Tißen, IG Metall Arnsberg, folgendermaßen zitiert: „Die Beschäftigten der Sauerländer Spanplatte treten erstmalig für ihre Interessen in einer Tarifrunde ein. Denn das Verhalten der Arbeitgeber gegenüber den Beschäftigten ist einfach respektlos. Die Holzbranche hat die letzten Jahre Rekordumsätze gefahren. Nicht nur die Betriebe haben steigende Kosten, sondern auch die Beschäftigten. Während die Firmen, Kostensteigerungen an den Endkunden weitergeben, sollen die Beschäftigten zum Wohle der Betriebe auf Geld verzichten. Nur eine Minderheit der Betriebe, unter anderem die Sauerländer Spanplatte, hat im Jahr 2023 die Möglichkeit der Inflationsausgleichsprämie genutzt, um ihre Beschäftigten zu entlasten und sich auf diesem Weg auch für die geleistete Arbeit zu bedanken. “

Mehr aus Arnsberg

Die IG Metall fordert in dieser Tarifrunde für die rund 31.000 Beschäftigten in der Holz- und Kunststoffverarbeitenden Industrie 8,5 Prozent mehr Entgelt bei einer Laufzeit von 12 Monaten und eine überproportionale Anhebung der Ausbildungsvergütungen, außerdem eine soziale Komponente, z. B. in Form einer Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3000 Euro netto.

Nächster Verhandlungstermin für das Tarifgebiet Westfalen-Lippe ist am 24. Januar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg