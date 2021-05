Serientäter? Bewaffneter Überfall auf Supermarkt in Arnsberg

Arnsberg. Nach einem Überfall auf einen Supermarkt in Arnsberg wurden vier Personen festgenommen. Zusammenhang mit Raubserie im Märkischen Kreis?

Drei Männer und eine Frau sind am Donnerstagabend nach einem Überfall auf einen Supermarkt in Arnsberg-Herdringen vorläufig festgenommen worden. Die Polizei prüft, ob es sich womöglich um Serientäter handelt.

Um 20.25 Uhr war die Polizei am Donnerstagabend alarmiert worden. Zwei Räuber hatten einen Discounter an der Kreuzstraße überfallen und Geld erbeutet. Sie bedrohten eine Kassiererin mit einer Schusswaffe und flüchteten anschließend.

Polizei entdeckt Schusswaffe und Bargeld in gestopptem Auto

Die Polizei löste eine Großfahndung aus und wurde bei einer Straßenkontrolle fündig, berichtete am Freitagmorgen ein Polizeisprecher auf Anfrage: Ein Auto wurde gestoppt, in dem vier Personen waren - zwei 25-Jährige aus Werdohl, ein 19-Jähriger und eine 30-jährige Frau, beide gemeldet in Neuenrade.

„Im Auto wurde Bargeld in dreistelliger Höhe sichergestellt und eine Schusswaffe“, sagte der Polizeisprecher. Die Polizei prüft nun auch, ob die vier Personen im Zusammenhang stehen mit einer Überfall-Serie auf Supermärkte im Märkischen Kreis.

Die Polizei registrierte dort seit dem 21. April fünf Überfälle in Neuenrade, Menden, Balve und Werdohl und zuletzt, am 3. Mai, in Herscheid und in Meinerzhagen. (dae)

