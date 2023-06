Bewegender Abschied von der Abschlussklasse der Grimmeschule

Neheim. Die zehnte Klasse der Grimmeschule hat jetzt ihre Abschlusszeugnisse bekommen. Ein kleiner Einblick in die Abschlussfeier.

Die Grimmeschule hat am Mittwochmittag ihre Jahrgangsstufe 10 in das Leben nach der Schule entlassen. 48 Schülerinnen und Schüler erhielten in der ersten Feier ohne Beschränkungen durch Corona ihr Abschlusszeugnis. „Ich kann stolz verkünden, dass alle Schülerinnen und Schüler ihren Abschluss geschafft haben – wir überreichen hier niemandem ein Abgangszeugnis“, erklärt Schulleiter Matthias Mörstedt. „Let the adventure begin“ steht auf einer Girlande in der Turnhalle – darauf freut sich die Abschlussklasse.

Zehn Jahre Schule liegen hinter den Schülerinnen und Schülern, die in diesen Momenten ihre Abschlusszeugnisse in den Händen halten. Was sie für ihren neuen Lebensabschnitt geplant haben, wohin es sie verschlägt oder wovon sie beruflich träumen, erzählen sie hier:

Sofie Richter sagt: „Ich beginne eine Ausbildung zur Köchin. Mein Bruder, mein Vater und mein Opa sind gelernte Köche, da habe ich schon früh Kochen lieben gelernt.“

Mika Leo Rohde sagt: „Ich habe eine Ausbildungsstelle bei der Stadt Arnsberg bekommen: Ich werde Kfz-Mechatroniker für Nutzfahrzeugtechnik.“

Alessandro Castiglione sagt: „Ich gehe aufs Berufskolleg und hole da meinen Realschulabschluss nach. dann möchte ich auf die Polizeischule gehen, Fachabitur machen – Polizist werden. Das machen viele Familienmitglieder, das ist mein Traumjob.“

Oliver Kleinekorte sagt: „Ich fange eine Ausbildung im Bereich Sanitär und Heizung an. Mein Vater hat eine kleine Firma nebenberuflich, die möchte ich gern irgendwann übernehmen.“

Linus Petermann sagt: „Ich mache auch eine Ausbildung im Bereich Heizung und Sanitär. Schon als Kind habe ich den Handwerkern immer gern dabei zugesehen, wie sie bei uns die Heizungen repariert haben – das fasziniert mich total.“

