Bezirksregierung zeigt Flagge für Israel

Arnsberg. Wie andere Behörden in NRW, setzt nun auch die Bezirksregierung ein Zeichen der Solidarität mit Israel.

Nach dem Großangriff der Hamas auf Israel hat die Bezirksregierung Arnsberg an ihrem Hauptgebäude in Arnsberg und an Außenstandorten die Flagge des Staates Israel gehisst. Sie setzt damit ein Zeichen der Solidarität.

Regierungspräsident Heinrich Böckelühr betont die tiefe Verbundenheit mit Israel: „Die Nachrichten und Bilder aus Israel haben uns alle schockiert. Der grausame Terror der Hamas, die Ermordung so vieler Zivilisten – das ist durch nichts zu rechtfertigen. Die Bezirksregierung sendet angesichts dieses furchtbaren Angriffs ein sichtbares Zeichen, dass wir fest an der Seite Israels stehen.“ Die Bezirksregierung folgt mit der Solidaritätsbeflaggung dem Beispiel anderer Behörden des Landes NRW.

