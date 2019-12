Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bezug zur Heimatstadt

Seit elf Jahren sind die New York Gospel Stars regelmäßig im Winter in Deutschland auf Tournee.

Ihre Songs sind so unverwechselbar wie ihre Heimatstadt New York. Lebendig, dynamisch, immer in Bewegung und unterlegt mit einem eigenen, speziellen Sound.

Jedes Jahr kommen neben den bekannten Musikern auch neue Gesichter und Stimmen zum Einsatz.

Alle sind Profis mit jahrzehntelanger Bühnenerfahrung.

Mit ihrer überschäumenden Lebensfreude stecken sie das Publikum an und hinterlassen so eine Erinnerung an einen wundervollen Konzertabend, der das Gemüt berührt und eine spirituelle Erfahrung hinterlässt.