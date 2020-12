Bilanz 2020: Für Neheimer Firma BJB schwarze Zahlen möglich

Den Sprung aus der Verlustzone könnte der lichttechnische Betrieb BJB im Geschäftsjahr 2020 schaffen. Eine schwarze Null ist möglich.

Neheim. Der lichttechnische Betrieb BJB in Neheim könnte nach Personalabbau und roten Zahlen in den Jahren 2018 und 2019 für das Geschäftsjahr 2020 einen leichten Gewinn verzeichnen. "Eine schwarze Null wäre möglich", erklärt BJB-Geschäftsführer Philipp Henrici auf Anfrage der Westfalenpost. Er sieht eine positive geschäftliche Trendwende.

Umsatz-Plus bei Beleuchtungen für Hausgeräte

Der Geschäftsverlauf 2020 stellt sich für BJB sehr differenziert dar. Erfreulich war die Umsatzentwicklung bei Beleuchtungen für Backöfen, Kühlschränke und Dunstabzugshauben im Hausgerätebereich. Hier gab es deutliche Umsatzzuwächse. „Hier profierten wir vom Konsumverhalten vieler Verbraucher, die im Corona-Jahr statt in Urlaubsreisen in Anschaffungen für Haus und Wohnung investieren. Es wurden viele Hausgeräte angeschafft. An die Hersteller von Hausgeräten konnten wir Beleuchtungen in großer Anzahl ausliefern und hatten hier einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Zulieferern“, sagt Henrici. So habe BJB im Geschäftsbereich „Hausgeräte“ zusätzliche Marktanteile gewinnen können.

Voraussichtlich 66,3 Millionen Euro Umsatz im Jahr 2020

Bei technischen Leuchten war allerdings ein deutlicher Umsatzrückgang zu spüren, der besonders in den Lockdown-Monaten im Frühjahr 2020 zu spüren war. „Nachdem das 1. Quartal 2020 für uns sehr gut verlaufen war, gab es im ,Lockdown-Frühjahr‘ einen Umsatzeinbruch von rund 30 Prozent“, so Henrici. Davon habe sich BJB im Sommer leicht erholt und im Herbst 2020 habe sich das Geschäft wieder merklich gebessert. Unterm Strich sei aber der Umsatz von BJB um rund neun Prozent von 73,5 Millionen Euro im Jahr 2019 auf voraussichtlich 66,3 Millionen im Jahr 2020 zurückgegangen, so Henrici.

Erheblicher Personalabbau seit 2018

Die kostensenkenden Maßnahmen wirkten sich allerdings positiv auf das Geschäftsergebnis 2020 aus, so dass BJB für 2020 eine schwarze Null bzw. einen leichten Gewinn bilanzieren könnte. BJB hat seit 2018 erheblich Personal abgebaut. Ende 2018 waren im Neheimer BJB-Werk noch rund 450 Mitarbeiter tätig, aktuell – zwei Jahre später – sind es 289 Beschäftigte. Die weltweite Beschäftigtenzahl ging von rund 600 auf 460 Mitarbeiter zurück.

BJB-Geschäftsführer erwartet deutliches Umsatzwachstum im Jahr 2021

Neben sozialverträglichen Lösungen wie Vorruhestand und Vertragsauflösungen gab es in den vergangenen beiden Jahren in etwa 120 Fällen den Wechsel in Transfergesellschaften, wodurch den ehemaligen BJB-Mitarbeitern für eine Übergangszeit ein Einkommen (bei Einbußen gegenüber der früheren Entlohnung) gesichert wurde. Nach diesem schmerzlichen Prozess ist BJB-Geschäftsführer Philipp Henrici zuversichtlich, dass der Betrieb die Talsohle durchschritten hat. „Wir planen für 2021 ein klares Umsatzplus gegenüber 2020. Wir wollen – Stand heute – 74 Millionen Euro Umsatz in 2021 erzielen“, ist Henrici zuversichtlich fürs neue Jahr.

