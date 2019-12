Neheim. Die Neheimer CDU spricht sich für die Freigabe der vorgesehenen Mittel zur Sanierung des Kunstrasensportplatzes des SC Neheim im Binnerfeld aus.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Binnerfeld: CDU Neheim für Sanierung, Neubau bleibt Option

In der letzten Vorstandssitzung 2019 hat sich die Neheimer CDU einstimmig für die Freigabe der im Haushalt vorgesehenen Mittel zur Sanierung des Kunstrasensportplatzes des SC Neheim im Binnerfeld ausgesprochen. Fazit nach intensiven Gesprächen mit Vertretern des SC Neheim: Schnelle Sanierung ist dringend notwendig, um den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten.

Dazu Bezirksausschuss-Vorsitzender Klaus Humpe: „Die CDU unterstützt die Bemühungen des SC Neheim, eine schnelle Sanierung durchzuführen, um auch in Zukunft guten Fußball in der Westfalenliga in Neheim bieten zu können.“

Auch neue Sportanlage weiter Option

Daneben unterstützt die CDU Neheim weiter die von Verwaltung und Politik vorgeschlagene Prüfung auf Machbarkeit zur Errichtung einer neuen Sportanlage im Schwiedinghauser Feld bzw. Binnerfeld. Dabei müssen die vorgetragenen Bedenken und Einwände der beteiligten Sportvereine (SC Neheim, FC Erlenbruch und TV Neheim) berücksichtig werden, um den besten Standort zu finden. Dabei soll mit Hilfe von Fördermitteln und Veränderungen der Infrastruktur eine Sportstätte für die Zukunft errichtet werden:

„Unser Ziel ist es, in Neheim circa 50.000 m² Bauland zu gewinnen. Wir benötigen dringend Möglichkeiten zur Wohnbebauung für alle Bürgerinnen und Bürger in Neheim. Die Schaffung von Sozialwohnungen, Einfamilienhäusern und seniorengerechten Wohnungen in der Neheimer City hat für uns höchste Priorität.“ so CDU-Vorsitzender Marcel Kaiser. „Allerdings müssen wir alle beteiligten Vereine, Schulen und Anwohner bei solchen Vorhaben mitnehmen“ ,ergänzt Klaus Humpe.

Die CDU Neheim wird aus diesem Grund die Verwaltung zur Prüfung von weiteren Neubaugebieten in Neheim beauftragen. „Weitere Wohngebiete, beispielsweise im Rusch, am Dollberg, auf Bergheim oder im Binnerfeld, müssen möglich werden.

„Wir brauchen in dem Bereich stärkere Bemühungen, um zu Lösungen zu kommen. Die Verwaltung wird für diese Vorhaben die größtmögliche Unterstützung von uns bekommen“, sagt Marcel Kaiser.