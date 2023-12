Blick aufs neue Kulturprogramm für 2024

Arnsberg Das erste Halbjahr 2024 wird bunt: Die Stadt Arnsberg bietet jede Menge Shows, Musik, Kabarett, Comedy und vieles mehr.

Das neue lokale Kulturprogramm kommt als „Flaschenpost“: Diese ziert das Titelbild des aktuellen Flyers – eine Schatzkarte mit den Koordinaten für die Highlights aus Schauspiel, Musik, Kabarett und Comedy, Musical, Tanz, Spannung und Unterhaltung von Januar bis Juni 2024 auf Arnsbergs Bühnen. So können sich Kultur-Fans selbst und andere mit einem Live-Erlebnis beschenken.

Mehr aus Arnsberg

Los geht es am 8. Januar mit der Premiere der mordsvergnüglichen Krimikomödie „Achtsam Morden“ nach dem Bestsellerroman von Karsten Dusse im Sauerland-Theater. Das Schauspiel mit rabenschwarzem Humor spielen Martin Lindow, Alessa Kordeck und Christian Miedreich.

Am 13. Januar kommt Besuch aus den Niederlanden in die Kulturschmiede mit Kabarettist Patrick Niederkoorn. Sein erstes deutschsprachiges Programm „Die orangene Gefahr – die Holländer kommen“ ist eine bitterböse Auseinandersetzung mit den Eigenheiten der beiden Nationen und dem Thema Migration im Klimawandel. Was passiert, wenn durch den Anstieg des Meeresspiegels 17 Millionen orangefarbene Klimaflüchtlinge mit ihren Wohnwagen auf der linken Spur nach Deutschland rollen? Das Publikum darf gespannt sein.

Auch auf die „radikalen Spaßmaßnahmen mit Doppel-Wumms“, die René Steinberg am 22. März vorstellt. Sein Gegenmittel gegen Ernsthaftigkeit, Wut, Meckerei und Geschrei an der Ampel ist ganz klar das Lachen.

Kabarettist Patrick Niederkoorn kommt im Januar 2024 in die Kulturschmiede. Foto: Nico Brons

Frauenpower gibt’s zum Internationalen Frauentag am 8. März: Suzanne von Borsody malt ein leidenschaftliches musikalisch-literarisches Portrait der Künstlerin Frida Kahlo. Großes Theater mit der ganzen Familie erleben macht Jim Knopf möglich. Mit der beliebten Kinderbuchfigur geht es am 21. Januar im Musical „Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer“ auf eine spannende Abenteuerreise. Und am 12. April gibt es eine neue Rätseljagd mit den Erdmännchen „Jan & Henry“.

Suzanne von Borsody zeichnet ein musikalisch-literarisches Portrait der Künstlerin Frida Kahlo. Foto: Mirko Joerg Kellner

Unterhaltung versprechen große Shows wie „Rhythm of the Dance“ am 16. Januar, „Musical Highlights“ am 25. Januar, das Acrobatical „China Girl“ zur Musik von David Bowie am 23. Februar und „Moving Shadows“ am 27. April.

Auch die heimischen Chöre machen das Sauerland-Theater und die Kulturschmiede zu ihrer Bühne: der JCO – Junger Chor Oeventrop tritt am 20. April auf, der Jazz & Pop-Chor „FiveTimes“ einen Tag später am 21. April und die A Cappella-Formation „Unerhört“ am 25. Mai. Und die Musikschule Hochsauerlandkreis präsentiert die musikalische Geschichte „Nepomuk und der Rabe“ am 8. und 9. Juni. Auch der Jazzclub Arnsberg ist Teil des Programms mit Jazzmusik zum Mitswingen.

Martin Lindow spielt beim Schauspiel „Achtsam morden“ die Hauptrolle. Foto: Jeanne Degraa

Der Kartenvorverkauf für viele Veranstaltungen hat bereits begonnen. Tickets sind, wenn nicht anders angegeben, erhältlich unter www.reservix.de sowie unter anderem in folgenden Vorverkaufsstellen: Buchhandlung Sonja Vieth e.K., Alter Markt 10, Scoreshop, Apothekerstraße 25, Verkehrsverein Arnsberg, Neumarkt 6, Reisebüro Meyer, Marktstraße 8.





Der Veranstaltungsflyer liegt an den bekannten Stellen (wie z.B. Stadtbüros und Stadtbibliotheken) aus. Außerdem steht er als Download auf der städtischen Notfall-Homepage unter dem Link: www.stadtverwaltung-arnsberg.de/kulturbuero sowie auf der Seite: www.kulturraum-arnsberg.de zur Verfügung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg