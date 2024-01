Blitzeis sorgt seit der Nacht in Arnsberg für Unfälle

Arnsberg Regen und Niederschlag auf noch gefrorene Böden macht das Autofahren zu einer Herausforderungen. Busse im HSK fahren wieder.

Seit der Nacht sorgt Niederschlag in Form von Sprühregen insbesondere auf Arnsberger Straßen für zahlreiche Unfälle. In der Nacht musste die Polizei zu vier Unfällen mit Sachschäden ausrücken - am Dolberg in Neheim, in der von-Lilien-Straße und in der Trift. In den Morgenstunden hat es ebenfalls schon zweimal gekracht. Bei beiden Unfällen in der Hüstener Kleinbahnstraße kam es ebenfalls nur zu Sachschäden. In Sundern und im weiteren HSK wurden bislang kaum Glatteis-Unfälle gemeldet. Nur auf der B7 zwischen dem Thülener - und dem Rösenbeckerkreuz hatte es einen größeren Unfall gegeben. Die Straßensperrung hier ist inzwischen aufgehoben. Die Polizei bittet Autofahrer um Vorsicht.

Im Kreis Soest und an der Haar war die Blitzeislage noch deutlich gefährlicher. Hier stellte der Verkehrsbetrieb RLG in den frühen Morgenstunden den Busbetrieb ein. Erst um 8 Uhr wurde der Linienverkehr wieder aufgenommen. Im Hochsauerlandkreis rollt der Busverkehr nach Angaben der RLG weiterhin, jedoch müsse hier auch vereinzelt mit Verspätungen gerechnet werden. Am Donnerstagabend hatte die RLG zunächst auch den Busverkehr im Hochsauerlandkreis eingestellt.

Die Stadt Arnsberg warnt ebenfalls und verweist auf die Warnungen des Deutschen Unwetterdienstes, der bis 10 Uhr für das Stadtgebiet Arnsberg eine Glättewarnung herausgegeben hat. Die technischen Dienste der Stadt sind seit 4 Uhr unterwegs und streuen die kommunalen Straßen.

