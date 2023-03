Blumen Unger aus Neheim: „Nehmen uns Zeit für Brautpaare“

Neheim. Der Brautstrauß ist ein wichtiges Utensil für die eigene Hochzeit. In unsere Serie „Meine Hochzeit“ erzählt Blumen Unger, Neheim, was trendig ist

Die Kirche oder festliche Location wird mit prachtvollen Blumengestecken geschmückt, die Braut trägt ein farblich passendes Bouquet, der Bräutigam traditionell ein Blümchen am Revers und auch das Hochzeitsauto oder die Hochzeitstorte werden mit Floristik in jeglicher Art und Weise verziert.

Durch Internetseiten wie Pinterest, Instagram und Facebook gibt es inzwischen einen scheinbar unendlich großen Onlinekatalog von Blumenarrangements, die man sich seinen kühnsten Träumen nicht hätte vorstellen können. Aus frischen Blumen werden traumhafte Kompositionen zusammengestellt und auch die Mischung aus frischen und Trockenblumen findet immer mehr Anklang, wie Elmar Unger aus einem von Neheims ältesten Ladenlokalen für Floristik verrät.

In den 1960ern gründeten seine Eltern Karl-Heinz und Elisabeth Unger das Blumengeschäft Unger, damals noch in einem kleinen Ladenlokal im Herzen Neheims. 1992 übernahm dann Elmar Unger den Laden, nachdem er fünf Jahre in Düsseldorf gearbeitet hatte. Aus den 30 Quadratmetern Ladenfläche wurden dann also 120 Quadratmeter und mit der Vergrößerung der Verkaufsfläche wuchs auch die Auswahl des Sortiments. Neben Blumen aller Art finden sich inzwischen auch Grußkarten und ausgefallene Deko-Elemente im Angebot: Asiatische Holzbänke, Marmorboden oder Terrakotta aus Italien, Tücher und Gefäße aus Asien.

Gesamtkonzept für Dachterrassen und Gärten

„Wir bieten ein Gesamtkonzept und nicht nur Blumen an und das mögen die Kunden.“ Natürlich bietet Unger, zusammen mit seinen 3 bis 4 Mitarbeitern, auch Bepflanzung für den Außenbereich, Dachterrassen, Gärten oder Balkone an. Auch Firmen, Büros, Arztpraxen oder Ausstellungsflächen werden hier im Umkreis regelmäßig ausgestattet.

Die frischesten und ausgefallensten Blumen findet Elmar Unger auf den Blumenmärkten in Holland. Raritäten sind auch schon mal dabei und werden dann auf der Verkaufsfläche im Laden angeboten. Auf die Frage, welches Teil besonders ausgefallen war, gerät Elmar Unger ins Schwärmen über die Vielfalt an besonderen Teilen, die ihm in seinem Leben als Florist schon vor die Füße gefallen sind. Man merkt ihm seine Leidenschaft für sein Fachgebiet an und wie viel Freude er daran hat, anderen Menschen damit eine Freude zu machen. Während sich in anderen Branchen aufgrund der Pandemie ein Kundenloch aufgetan hatte, gab es im Bereich der Floristik einen Aufschwung. „Die zwei Jahre waren ganz stark“, denn Blumengrüße wurden vermehrt verschickt, um in den schwierigen Zeiten ein Lächeln zu verschenken.

Auf 120 Quadratmetern bietet Blumen Unger eine Menge für Blumen- und Dekorationsliebhaber. Foto: Nicole Maria Herrmann

Zum Segment von Blumen Unger gehören neben Blumensträußen auch Schalen, Gestecke, Interieur wie Kissen, Decken, aber natürlich auch Hochzeitsfloristik. Inspiriert von Messen in Frankfurt, Hamburg oder Paris bringt Elmar Unger neue Trends und Ideen gerne auch mit und setzt diese dann im heimischen Sauerland um. Da kam natürlich die Frage auf, was sich derzeit auf dem Sektor der Hochzeitsfloristik so tut.

Früher gab es als Klassiker den Wasserfallstrauß als Blumenbouquet, doch dieser Trend hat sich verabschiedet. „Rund gebundene, schlichte Sträuße aus Rosen sind immer aktuell im Trend“, berichtet der Experte. Exotische Blumen, ungewöhnliche Mischungen von Blumen, die aufgrund der Standorte und Jahreszeit eigentlich nicht zur gleichen Zeit blühen würden, werden häufig gewählt, weil mittlerweile alles online aus aller Welt zu bestellen ist oder eben hier unter besonderen Bedingungen gezüchtet wird. „Pauschale Wünsche bei Hochzeitsgestecken gibt es nicht“, sagt Elmar Unger dazu.

Auch getrocknete Blumen, wie Eukalyptus oder Gräser, „haben sich in den Markt eingeschlichen“, weil Bräute ihre Ideen nicht mehr nur in Brautmagazinen finden, sondern weltweit stöbern können. Zu den traditionellen Hochzeitsarrangements gehören neben den Brautsträußen dann auch die Anstecksträuße für den Herren, Kirchendekoration, Tischdekoration für die Location, alles natürlich aufeinander abgestimmt, und die Autodekoration.

Brautsträuße abgestimmt auf Location

Sträuße für die Trauzeugen, Blütenarmbänder oder Blütenkränze für die Blumenkinder oder Kerzenträger dürfen dabei auch nicht fehlen. Ausführliche Termine für Hochzeitsarrangements sind bei Blumen Unger ein Non-Plus-Ultra. „Wir nehmen uns hier im Laden immer gerne die Zeit für die Brautpaare und besprechen alles ganz in Ruhe.“ Kundenwünsche und Vorschläge vom Experten werden dann gemeinsam floristisch umgesetzt, denn „wir wollen ja dass sich der Brautstrauß und das ganze drum herum entwickelt, damit das Hochzeitspaar einen schön Tag hat.“

Frische Blumen für die Hochzeitstorte stehen auch mit auf dem Programm. Das Aussuchen eines Blumenarrangements geht in der Regel ganz schnell und ist oft in einem Termin zu erledigen. Der Beratungstermin bei Blumen Unger kostet 50 Euro und wird im Anschluss mit der Bestellung gut geschrieben. Die Trendfarben sind nach wie vor Pastelltöne wie mauve, rosa, champagner, cremeweiß, sandige oder wollige Töne. Das Augenmerk soll ja auf der Braut liegen und nicht ablenken, daher werden kräftige Rottöne eher seltener gewählt.

Elmar Unger fährt zwei Mal in der Woche zum Großmarkt, um für Blumenarrangements alles möglich zu machen. Im Rund-um-Paket ist auch auf Wunsch die Lieferung der Blumen inbegriffen, Dekoration der Kirche, Lieferung der Sträuße und alles, was an dem Tag zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein muss. In diesem Sinne, auf die Blumen – fertig – los!

Kurz und Knapp

Gold oder Silber?

Silber.

Weiß oder farbig?

Farbig.

Standesamt oder Kirche?

Kirche.

Sekt oder Bier?

Bier.

Buffet oder Torte?

Torte.

Sommer oder Winter?

Sommer.

Gefragt wurde Elmar Unger von Blumen Unger in Neheim.

