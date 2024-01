Böller erschreckt Hund - Radfahrer stürzt

Arnberg Die Polizei sucht einen Autofahrer, der einen Radler indirekt verletzt und sich nicht um ihn gekümmert hat. Zeugen sind gefragt.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 30. Dezember, die Polizeimeldung stammt von Freitag, 12. Januar: Am 30. Dezember 2023 gegen 19:10 Uhr befuhr ein Radfahrer einen Fahrradweg an der L 735 in Richtung Rumbeck. Als ihm ein Auto entgegen kam,bemerkte er, dass ein Böller aus dem Fahrzeug geworfen wurde, der kurze Zeit später explodierte. Durch den Knall erschrak der Hund des 55-jährigen Radfahrers, welcher durch den Arnsberger an der Leine geführt wurde. Durch das plötzliche Ziehen an der Leine kam der Mann zu Fall und verletzte sich leicht.

Ohne eine Schadensregulierung einzuleiten, entfernte sich das Auto vom Unfallort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen PKW gehandelt haben.

Zeugen gesucht

Weitere Angaben liegen nicht vor. Die Polizei fragt jetzt: Wer kann weitere Angaben zu dem Sachverhalt oder dem gesuchten Auto machen? Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

