Böllerverbot auf großen Plätzen in Arnsberg

In diesem Jahr dürfen keine Feuerwerkskörper zu Silvester verkauft werden. In Arnsberg gibt es einige Straßen und Plätze, auf denen das Zünden von Feuerwerkskörpern verboten ist.

Arnsberg hat auf großen Plätzen ein Böllerverbot erlassen, um Menschenansammlungen zu verhindern. Sundern will anlassbezogen handeln.

Arnsberg/Sundern. Die Städte Arnsberg und Sundern erinnern an die strengen Kontaktbeschränkungs-Vorschriften, die nach den Weihnachtsfeiertagen wieder gelten: Es dürfen sich höchstens fünf Personen aus zwei Haushalten treffen, wobei Kinder bis einschließlich 14 Jahre nicht mitgezählt werden. Damit es zu Silvester zu keinen größeren Menschenansammlungen kommt, hat die Stadt Arnsberg zusätzlich das Zünden von Feuerwerk auf einigen großen Plätzen untersagt.

Feuerwerk auf einigen Plätzen im Arnsberger Stadtgebiet verboten

Feuerwerksverbot gilt in Alt-Arnsberg auf dem Neumarkt, auf der Schlossruine, auf dem Gutenberg- und Europaplatz sowie auf dem Gebrüder-Apt-Platz (Fläche vor dem Sauerlandtheater. In Hüsten gilt das Feuerwerksverbot auf dem Hüstener Markt, in Neheim auf dem Neheimer Markt und in Oeventrop auf der Kirchstraße.

Anlassbezogenes Handeln in Sundern

Die Stadt Sundern hat kein Feuerwerksverbot für Straßen und Plätze erlassen. Das Ordnungsamt weist aber darauf hin, dass im Zusammenwirken von Polizei und Ordnungsamt unzulässig große Menschenansammlungen aufgelöst und geahndet würden. Die Ordnungskräfte würden anlassbezogen aktiv werden.

Appell des Arnsberger Bürgermeisters

Auch wenn in diesem Jahr keine Feuerwerkskörper verkauft werden dürfen, ist das Abbrennen eventuell älterer Silvesterknaller generell nicht untersagt (in Arnsberg gibt es die beschriebenen Böllerverbots-Zonen). Arnsbergs Bürgermeister Ralf Paul Bittner appelliert aber eindringlich an die Bevölkerung: "Nachdem durch Bund und Länder in einem gemeinsamen Beschluss festgelegt wurde, dass Pyrotechnik in diesem Jahr vor Silvester nicht verkauft werden darf und an Silvester selbst ein An- und Versammlungsverbot gilt, ist auch unsere Botschaft in Arnsberg klar und deutlich: Bitte unterstützen Sie die bundesweit beschlossenen Maßnahmen und unterlassen Sie zu Silvester das Zünden von Feuerwerk – auch wenn dieses möglicherweise bereits erworben wurde – und halten Sie sich bitte an die geltenden Regeln", erklärt der Arnsberger Bürgermeister Ralf Paul Bittner.

Minderung des Corona-Infektionsrisikos

Den Appell, auf Feuerwerk zu verzichten, untermauert Bittner mit mehreren Hinweisen. Zum einen steige das Corona- Infektionsrisiko, wenn die Menschen um Mitternacht des Jahreswechsels auf der Straße zusammenkämen und Feuerwerke gezündet würden. Zum anderen komme es jedes Jahr an Silvester zu zahlreichen Verletzungen und Unfällen, die in den Notaufnahmen der Krankenhäuser behandelt werden müssten. Solche Unfälle sollten aber durch Verzicht auf Feuerwerk von vornherein vermieden werden, um das Gesundheitssystem nicht noch zusätzlich zu belasten.

Abschließend ruft Bittner die Arnsberger Bürger/innen auf: "Bitte nehmen Sie Ihre Eigenverantwortung wahr und lassen Sie uns dieses Jahr auch in Arnsberg ein Silvester ohne Feuerwerk begehen – im kleineren ruhigeren Kreise und damit besonnen und unsere Mitmenschen schützend."

