Böse Neujahrs-Überraschung: Einbrecher durchwühlen Wohnhaus

Arnsberg Bislang noch unbekannte Täter verschaffen sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude am Himmelpfortener Weg in Niedereimer.

In Arnsberg-Niedereimer kam es in der Nacht von Sonntag, 19.45 Uhr, auf Montag, 01 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang noch unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude am Himmelpfortener Weg. Es wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht und diverse Gegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg