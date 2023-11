Bombensuche in Obereimer: Das sind die Hintergründe

Arnsberg. Vor 78 Jahren wurde der Arnsberger Viadukt bombardiert. Montag wird in Obereimer nach Fliegerbombe gesucht. Die WP informiert im Liveticker.

In Obereimer beginnen am Montagmorgen die Ausgrabungen nach einem möglichen Blindgänger im Erdreich. Die Maßnahme findet wie geplant statt: Am Vormittag ab zirka 8 Uhr startet voraussichtlich die Ausgrabung. „Wie lange diese dann letztlich dauern wird, kann nicht vorhergesagt werden“, sagt die Stadtverwaltung. Unsere Zeitung informiert auf einem Live-Ticker ab Montagmorgen von den Arbeiten.

Sollte tatsächlich ein Blindgänger gefunden werden, legt der Kampfmittelräumdienst das weitere Vorgehen fest. Im Falle einer Evakuierung werden die Personen im Evakuierungsbereich über die WarnApp NINA informiert, darüber hinaus mit Lautsprecherdurchsagen und über den den Live-Ticker unserer Zeitung und auch unter https://beteiligung.arnsberg.de/projects/bombenraumung-liveticker/

Das sind die Hintergründe des Verdachts auf eine Fliegerbombe im Erdreich:

Als „Tag der Befreiung“, als „Stunde Null“ oder „Victory in Europe Day“ wird der 8. Mai 1945 gefeiert. Der Zweite Weltkrieg war in Europa offiziell beendet, die deutsche Wehrmacht hatte bedingungslos kapituliert. In der Nacht zum 9. Mai unterschrieb Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel, Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, die Kapitulationsurkunde im sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst.

In Arnsberg war der Krieg bereits einige Wochen zuvor zu Ende. Am Abend des 10. April 1945 wurden Niedereimer und die Hammerweide von amerikanischen Soldaten besetzt, zwei Tage später zog eine weitere US-Einheit von Rumbeck aus in die Stadt ein. Besonders schwer getroffen von den Kriegseinwirkungen waren Muffrika und Obereimer. Am 19. März 1945 wurde nach wochenlangem Bombardement der Arnsberger Viadukt, über den eine der kriegswichtigen Bahnverbindungen Richtung Ostfront führte, von Lancaster-Flugzeugen der „617 Squadron“, einer Spezialeinheit der britischen Royal-Air-Force, angegriffen und zerstört. Die abgeworfenen Bomben mit bis zu 10.000 Kilogramm Sprengstoff, „earthquake bombs“ (Erdbeben-Bomben) genannt, forderten besonders in Muffrika viele Menschenleben, brachten Häuser zum Einsturz und verwüsteten die Landschaft - Muffrika glich einer Kraterlandschaft. Der Aufbau ging in den kommenden Jahren voran, immer wieder unterbrochen von Bombenfunden aus dieser Zeit.

Am Montag wird das Thema Bombardierung des Viadukts noch einmal wach gerüttelt, denn im Bereich Obereimer findet die Aufgrabung eines so genannten „Bomben-Verdachtspunkts“ statt.

