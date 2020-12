Erheblicher Sachschaden entstand beim Brand im Musikpavillon am Stockumer Dorfplatz

Feuerwehr-Einsatz Brand im Musikpavillon am Stockumer Dorfplatz

Aus bisher ungeklärten Gründen entstand ein Brand an der Dach- und Giebelverkleidung des Musikpavillons am Stockumer Dorfplatz.

Stockum. Am Silvesternachmittag rückte die Feuerwehr zu einem Brand im Musikpavillon am Stockumer Dorfplatz aus. Aus bisher ungeklärten Gründen qualmte es in der Dach- und Giebelverkleidung des Musikpavillons. Die Wehr hatte den Brand schnell gelöscht. Niemand wurde verletzt. Es entstand allerdings erheblicher Sachschaden.

Stockumer Wehr war sofort vor Ort

Die Stockumer Feuerwehr war sofort vor Ort, denn das Gerätehaus befindet sich gegenüber vom Musikpavillon. Die Stockumer Einheit musste quasi nur das Fahrzeug aus der Halle fahren. Mit Hilfe der Drehleiter wurde die Dach- bzw Giebelverkleidung abgenommen, um sämtliche Brandnester abzulöschen. Niemand verletzt. Die Brandursache ist noch unbekannt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zunächst vorsorglich mehrere Feuerwehr-Einheiten alarmiert

Alarmiert wurden die Feuerwehr-Einheiten aus Stockum, Allendorf, Amecke und Endorf. Auch ein Drehleiterwagen aus Sundern rückte an, da zunächst aufgrund der Erstalarmierung von einem Garagenbrand an einem Gebäude ausgegangen worden war. Die Einheiten Endorf, Allendorf und Amecke wurden angesichts der überschaubaren Lage vor Ort umgehend wieder aus dem Einsatz entlassen. Insgesamt waren 45 Kräfte der Feuerwehr sowie Polizei und der Rettungsdienst vor Ort.