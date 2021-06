Brand Brand in Bachum: Feuerwehr bekämpft Feuer in Anbau

Ein Brand in Bachum hat am Dienstag zu einer umfangreichen Rauchentwicklung geführt. Ein Übergriff auf ein Wohnhaus konnte verhindert werden.

Bachum. Aus bisher unbekannten Gründen ist es am Dienstag, 1. Juni, gegen 13.30 Uhr zu einem Brand in einem Anbau eines Wohnhauses an der Friedhofstraße in Bachum gekommen. Niemand wurde verletzt. Der Feuerwehr gelang es, dass das Feuer nicht umfangreich auf das Wohnhaus übergriff. Es war allerdings nötig, das Dach an einigen Stellen zu öffnen, um sicherheitshalber zu kontrollieren, ob es versteckte Brandnester gibt.

> Lesen Sie mehr aus Arnsberg und Sundern.

Das Feuer hatte zu einer umfangreichen Rauchentwicklung geführt und war aufgrund einer schwarzen Rauchwolke bis Voßwinkel zu sehen. Zwischenzeitlich erhöhte die Wehr die Einsatzstärke, doch im Endeffekt war der Brand dann doch schnell gelöscht. Es entstand aber erheblicher Sachschaden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg