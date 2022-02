Nach einem nächtlichen Feuerwehreinsatz in Herdringen sind an der Brandstelle erneut Flammen ausgetreten. Die Feuerwehr war am Freitagmorgen vor Ort.

Feuerwehr Brand in Herdringen: Erneut Feuer am Freitagmorgen

Herdringen. In Herdringen stand in der Nacht ein Holzlager in Flammen. Der Brand drohte auf eine Scheune überzugreifen. Feuerwehr musste erneut ausrücken.

Wegen zwei Brandmeldungen in Herdringen war die Feuerwehr Arnsberg in der Nacht und am Freitagmorgen im Einsatz: Zunächst wurden die Feuerwehrleute nach Mitternacht gegen 1.30 Uhr wegen eines unklaren Feuerscheins in der Straße „Ostentor“ gerufen.

Dort stand ein Holzlager in Flammen. Das Problem: Diese griffen bereits auf eine angrenzende Scheune über. „Die Fassade der Scheune konnte schnell gelöscht werden, eine Ausbreitung in das Gebäude wurde verhindert“, so Mark Schroller, Sprecher der Feuerwehr Arnsberg.

Schwieriger gestaltete sich hingegen die Bekämpfung des Brandes in dem aufgeschichteten Brennholz. Die rund 40 eingesetzten Feuerwehrkräfte konnten die Flammen jedoch eindämmen und legten das Holz anschließend auf dem Gelände aus, um kleinste Glutnester abzulöschen.

In der Nacht zu Freitag war die Feuerwehr Arnsberg zu einem Großeinsatz in Herdringen ausgerückt. Brennholz stand in Flammen. Foto: Feuerwehr Arnsberg

Der Einsatz dauerte etwa zwei Stunden. Vor Ort waren sechs Trupps, darunter unter anderem die Löschzüge Herdringen, Holzen und Neheim. Dieser war mit einer Drehleiter in der Straße „Ostentor“.

Am Freitagmorgen alarmierten Anrufer die Leitstelle erneut und meldeten eine leichte Rauchentwicklung an der nächtlichen Brandstelle. Die etwa 35 alarmierten Einsatzkräfte entdeckten vereinzelt Flammen an der Scheune, wie die Feuerwehr Arnsberg in einer Mitteilung schildert. Sie öffneten die Dachfläche des Gebäudes und löschten die Brandherde ab.

„Zum Abschluss der Löscharbeiten wurden die betroffenen Bereiche mit einem Netzmittel erneut abgelöscht“, erklärt Mark Schroller in einer Mitteilung. „Das Netzmittel bewirkt das das Löschwasser länger auf dem Brandgut verweilt und somit eine noch bessere Löschwirkung erreicht werden kann“, so der Feuerwehrsprecher. Der Einsatz am Freitagmorgen dauerte etwa anderthalb Stunden.

