Die Feuerwehr war schnell vor Ort in Hüsten.

Feuerwehr Brand in Hüsten: Feuerwehr entsorgt kokelnden Topf

Hüsten. Nach einem Küchenbrand in Hüsten am Sonntagnachmittag muss ein Hausbewohner ins Krankenhaus.

Angebranntes Essen war am frühen Sonntagnachmittag Ursache für einen Feuerwehreinsatz an der Straße „Am Hüttengraben“. Als die Wehrleute an dem Mehrfamilienhaus eintrafen, drang Rauch aus einem geöffneten Fenster im ersten Obergeschoss. Die Einsatzkräfte mussten die Wohnungstür mit technischem Gerät öffnen, der kokelnde Topf wurde entsorgt, das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Eine Person wurde wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst behandelt und ins Krankenhaus gebracht.