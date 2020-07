Zu löschen gab es am Dienstagabend in Neheim nichts...

Feuerwehr „Brand“ in Neheim: Fehlalarm wegen Pfefferspray

Neheim. Fehlalarm am frühen Dienstagabend in Neheim. Keine Flammen – nur Pfefferspray.

Sirenenalarm am frühen Dienstagabend in Neheim: In der Neheimer Innenstadt ist gegen 17.30 Uhr ein Feuer gemeldet worden. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte jedoch fest, dass es gar nicht brannte.

Eine Anwohnerin hatte sich bedroht gefühlt und im Treppenhaus Pfefferspray versprüht. Das nahm ein Nachbar als Brandgeruch wahr und alarmierte die Feuerwehr. Die Polizei ermittelt die näheren Umstände.