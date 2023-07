Einsatz der Feuerwehr am „Casa Villani“.

Feuerwehr Brandeinsatz im „Casa Villani“ in Neheim

Neheim. Die Feuerwehr ist zu einem Einsatz ins Ristorante Casa Villani alarmiert worden. Inzwischen ist wieder alles unter Kontrolle.

Die Feuerwehr ist gegen 13.30 Uhr zu einem Brandeinsatz in die Mendener Straße nach Neheim ausgerückt. „Wohnungsbrand“ im Haus Nr. 22, alarmierte zuvor die Leitstelle. In diesem Gebäude befindet sich das Ristorante „Casa Villani“. Die ersten Einsatzkräfte sind vor Ort, auch die Drehleiter ist im Einsatz. Es soll sich um einen Ofenbrand handeln. Die Feuerwehrleute kontrollieren das Gebäude, es ist bereits alles wieder unter Kontrolle, die ersten Kräfte rücken wieder ab. 13.55 Uhr – endgültig Entwarnung: Das Abluftrohr eines Pizzaofens hatte Feuer gefangen, ein Pizzabäcker löschte die Flammen mit einem Pulverlöscher. „Wir haben alles mit der Drehleiter kontrolliert – ist aber nichts hochgezogen“, so Thorsten Peithner von der Neheimer Wehr.

