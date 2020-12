Brandgeruch in Hüstener Hochhaus, aber kein Feuer gefunden

Wegen Brandgeruchs rückte die Feuerwehr zu einem Hochhaus an der Delecker Straße in Hüsten aus. Ein Feuer konnte aber nicht festgestellt werden.

Obwohl Bewohner eines Hüstener Hochhauses Brandgeruch wahrnahmen, konnte die Feuerwehr keine Feuerquelle finden.

Hüsten. Am Mittwochabend, 2. Dezember, gegen 21 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem Brandeinsatz in die Delecker Straße in Hüsten gerufen. In einem Hochhaus hatten Bewohner einen starken Brandgeruch festgestellt und die Leitstelle informiert.

Die Einsatzkräfte evakuierten die Bewohner des Hochhauses und kontrollierten die Bereiche vom Keller bis ins Dachgeschoss. Parallel wurde eine Drehleiter eingesetzt, um das Dach mit einer Wärmebildkamera zu kontrollieren. „Zum Glück konnte kein Feuer lokalisiert werden. Nach einer guten Stunde konnten alle Bewohner in Ihre Wohnungen zurückkehren“, so die Feuerwehr.