Brennende Garage im Neheimer Strohdorf

Neheim. Am frühen Freitagmorgen war die Arnsberger Feuerwehr im Einsatz. Zwei Personen mussten gerettet werden

Die Feuerwehr ist am frühen Freitagmorgen gegen halb 4 alarmiert worden. Gemeldet wurde eine brennende Garage in der Mendener Straße. Vor Ort bestätigte sich das Meldebild, die Garage stand in Vollbrand. Mittlerweile war das Feuer auch in das Dach eines angrenzenden Wohngebäudes gezogen. Durch einen Außenangriff konnte das Feuer schnell eingedämmt werden. Das angrenzende Wohnhaus wurde kontrolliert, und einzelne Glutnester gelöscht. Zusätzlich mussten das Dach stellenweise aus der Drehleiter heraus geöffnet und weitere Brandstellen gelöscht werden.

Nach zwei Stunden konnte das Feuer gelöscht werden. Foto: Feuerwehr Arnsberg

Insgesamt waren fünf Trupps unter schwerem Atemschutz mit der Brandbekämpfung und der Menschenrettung beschäftigt. Auch ein weiteres Nachbarhaus wurde kontrolliert, da der Rauch teilweise in die Wohnungen gezogen ist.

Zwei Personen wurden gerettet und vom Rettungsdienst betreut. Ein Transport ins Krankenhaus war allerdings nicht notwendig. Nach zirka zwei Stunden war das Feuer gelöscht und die Feuerwehr konnte wieder in den Standort einrücken.

