Bruchhausen: Arnold Müller neuer Ortsheimatpfleger

Ins Amt bestellt wurde er vom Rat der Stadt Arnsberg bereits im vergangenen Juni, nun hat er die offizielle Urkunde durch Bürgermeister Ralf Paul Bittner erhalten: Arnold Müller ist der neue Ortsheimatpfleger in Bruchhausen und folgt damit auf den langjährigen ehemaligen Amtsinhaber Benedikt Jochheim.

Dank an Vorgänger Benedikt Jochheim

„Wenn es um das Wissen und Bewahren der Geschichte des Ortsteils Bruchhausen geht, hätten wir uns keinen geeigneteren Nachfolger wünschen können“, betonte Bürgermeister Ralf Paul Bittner bei der Urkundenübergabe.

Gleichzeitig verabschiedete Bürgermeister Ralf Paul Bittner Müllers Amtsvorgänger Benedikt Jochheim und dankte diesem für das langjährige und vorbildhafte Engagement. Insgesamt 17 Jahre lang hat der 86-Jährige sich unter anderem um Nachforschungen zur Heimatgeschichte verdient gemacht und diese im Arbeitskreis Dorfgeschichte eingebracht.

Auch der Vorsitzende des Bezirksausschusses Bruchhausen, Frank Neuhaus, bedankte sich bei Benedikt Jochheim herzlich im Namen der Mitglieder des Bezirksausschusses und des Vereinsrings Bruchhausen für die gute und konstruktive Zusammenarbeit in all den vergangenen Jahren.

In Bruchhauses vielfältig engagiert

In diese Fußstapfen tritt nun der 75-jährige Arnold Müller. Der gebürtige Bruchhausener hat nach Wehrdienst und Studium als Lehrer in Arnsberg gearbeitet. Zuletzt war er langjähriger Leiter der Grimmeschule, bis er im Jahr 2012 in Pension ging.

Arnold Müller engagiert sich schon seit vielen Jahren ehrenamtlich, häufig an verantwortlicher Stelle – unter anderem im Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand, Seniorenkreis, Förderverein Rodentelgenkapelle und auch im Arbeitskreis Dorfarchiv. Aus diesem Wirken heraus hat er bereits zahlreiche Aufsätze und Ausstellungen zur Historie des „Entendorfs“ erarbeitet. Ein besonderes Anliegen waren und sind für ihn die Belange der Rodentelgenkapelle.

Beratendes Mitglied des Bezirksausschusses

Im Rahmen seiner neuen Aufgabe nimmt Arnold Müller auch als beratendes Mitglied an den Sitzungen des Bezirksausschusses des Ortsteils teil. Zudem sind alle Ortsheimatpfleger beratende Mitglieder im Ausschuss für Schule, Kultur und Sport.

Mehr Informationen zu den Ortsheimatpflegern in der Stadt Arnsberg sind online zu finden unter www.arnsberg.de/archiv/ortsheimatpfleger.php

