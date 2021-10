Bald soll es wohl mit der Neugestaltung des Spielplatzes am Rüggen im Ortsteil Bruchhausen losgehen.

Infrastruktur Bruchhausen: Es geht voran mit dem Spielplatz am Rüggen

Bruchhausen. Noch im Oktober sollen laut SPD-Ortsverein direkt vor Ort Kinder, Eltern und andere Interessierte zu ihren Gestaltungsideen befragt werden.

Langsam aber sicher geht die von den Stadtwerken Arnsberg durchgeführte Kanalbaumaßnahme am Rüggen in Bruchhausen zu Ende. Im Zuge dieser Maßnahme war auch der Spielplatz am Rüggen massiv betroffen – der Spielplatz stand den Kindern viele Monate nicht zur Verfügung.

Der SPD-Ortsverein Bruchhausen hatte bereits im April 2019 beantragt, entsprechende Mittel im Haushalt der Stadt einzustellen, um den Spielplatz attraktiv umzugestalten. Aufgrund dieses Antrages wurden 45.000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Frank Neuhaus: „Am 27. Oktober wird zum Beteiligungsprojekt eingeladen“

Durch die Pandemie hat sich dieses Projekt jedoch um mehr als ein Jahr verschoben. Dazu Ratsmitglied und Vorsitzender des Bezirksausschusses Bruchhausen, Frank Neuhaus:

„Jetzt muss es aber losgehen. Mich sprechen oder schreiben viele Kinder an, die fragen: Wann geht es mit unserem Spielplatz weiter? Ich freue mich deshalb sehr, dass nach Auskunft des zuständigen Fachdienstleiters der Stadt am Mittwoch, 27. Oktober, um 16 Uhr auf dem Spielplatz zu einem Beteiligungsprojekt eingeladen wird.“

Die Planungen für den Spielplatz sollen dann öffentlich vorgestellt werden

Dort können dann Kinder und Bürgerschaft, so Neuhaus, ihre Ideen einbringen und es werde dann versucht, einige dieser Ideen bei der Neugestaltung des Spielplatzes zu berücksichtigen. „Die Planungen werden dann öffentlich vorgestellt. Für mich ist wichtig, dass zwischen der Vorstellung und der Umsetzung nicht zu viel Zeit vergehen darf, damit nicht noch mehr Unzufriedenheit aufkommt.“

Schließlich sei den Kindern mit der pandemiebedingten Verschiebung durch und der notwendigen Einbeziehung des Spielplatzes in die Kanalbaumaßnahmen schon genug zugemutet worden.

Der Spielplatz „Am Rüggen“ biete gute Möglichkeiten der Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche – wenn der Spielplatz ansprechend und kindgerecht gestaltet werde. Elemente die einen örtlichen Bezug haben, könnten mit eingebaut werden. „Dies alles sollte im Beteiligungsverfahren mit berücksichtigt werden.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg