Bruchhausen: Interprint - erste Liga in der Ausbildung

Auch in schwierigen Corona-Zeiten schaffen alle Auszubildenden teils mit hervorragenden Noten die Abschlussprüfung.

Bruchhausen. Der Bruchhausener Dekordrucker Interprint ist zum achten Mal in Folge mit dem Gütesiegel „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb - Azubi geprüft“ ausgezeichnet worden. Die Ehrung basiert sowohl auf einer rund 100 Fragen umfassenden anonymen Befragung aller Interprint-Azubis hinsichtlich der Qualität der Ausbildung als auch auf einer Auswertung der Ausbildungskennzahlen.

Zu Letzterem gehört zum Beispiel das zahlenmäßige Verhältnis Ausbilder zu Azubis, Abbrecher- und Übernahmequote und anderes mehr. Eine entsprechende Untersuchung nehmen die Wirtschaftspsychologen des in Werdohl ansässigen Unternehmens „Ertragswerkstatt“ für Ausbildungsbetriebe vor. Bei Erfolg vergibt die Ertragswerkstatt ein Zertifikat. Mittlerweile wurden schon mehr als 100 Betriebe auf diesem Wege zertifiziert.

„Als Unternehmen aus der Region legen wir viel Wert auf eine gute Ausbildung „

Zur Zeit gibt es bei Interprint 22 Azubis, davon acht Industriekaufleute, elf Medientechnologen/innen, eine Mediengestalterin, ein Elektroniker und einer in der IT. Ausbildungsleiterin Andrea Pusch ist sehr stolz auf die Auszubildenden:

„Als Unternehmen aus der Region legen wir viel Wert auf eine gute Ausbildung hier vor Ort. Stolz machen uns vor allem die Menschen, die bei Interprint ihre Ideen einbringen, egal aus welchem Unternehmens-Bereich sie kommen oder wie lange sie schon dabei sind. Unsere Übernahmequote nach der Ausbildung und die langjährige Betriebszugehörigkeit vieler Kolleginnen und Kollegen zeigt: Wir setzen auf das Know-how und den Nachwuchs aus unseren eigenen Reihen.“

Interprint-Ausbilder engagieren sich leidenschaftlich für die Azubis

Die jungen Berufsanfänger in ihrer dreijährigen Ausbildungszeit zu begleiten und in ihrer persönlichen Entwicklung zu fördern, das gehört zu den wesentlichen Aufgaben der Ausbilder.

Unterstützt wird Andrea Pusch dabei von fünf Ausbilderkollegen aus den verschiedenen Fachbereichen bei Interprint, die sich alle besonders leidenschaftlich für ihre Azubis engagieren. Vielleicht wird Interprint gerade deshalb regelmäßig geehrt mit dem Gütesiegel als „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“.

Gütesiegel steht für hohes Engagement des Betriebes in der beruflichen Ausbildung

In 2020 bescheinigten die Interprint-Azubis in einer anonymen Befragung ihrem Ausbildungsbetrieb bereits das achte Mal in Folge, eine gute Arbeit geleistet zu haben. Das Gütesiegel steht für ein hohes Engagement des Betriebes in der beruflichen Ausbildung, eine große Zufriedenheit und eine positive Bewertung der Arbeitssituation durch die Auszubildenden.

Und das in einem ganz besonderen Jahr: Im Frühjahr dieses Jahres fiel der Unterricht in den Berufsschulen Pandemie-bedingt aus.

Trotz Corona: Alle Interprint-Azubis haben ihre Prüfungen bestanden

Die Unternehmen standen vor der Herausforderung, den Unterricht unter entsprechenden Schutzmaßnahmen zu übernehmen und die Azubis auf die Zwischen- und Abschlussprüfungen vorzubereiten.

Bei Interprint hat das mit Erfolg und sogar mit einem besonderen Highlight geklappt: Alle Interprint-Azubis haben ihre Prüfungen bestanden. Die beiden Industriekauffrauen Anne Hufelschulte und Ann-Christin Nemeita haben ihre Ausbildung sogar mit der Note 1 abgeschlossen und wurden durch die IHK geehrt.

Das Gütesiegel „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ soll nun der nächsten Generation den Weg zu Interprint weisen.

Das Ausbilderteam von Interprint möchte auch in Zukunft sein Wissen an junge Menschen weitergeben und hat sich auf die Fahnen geschrieben, das neunte Siegel „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ für 2021 in Angriff zu nehmen.