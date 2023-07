Buchhandlung Vieth Arnsberg: die 11 besten Sommer-Lesetipps

Arnsberg. Sonja Vieth und ihre Mitarbeiterin Antonie Pongratz in der Buchhandlung in Arnsberg haben uns ihre elf besten Spätsommer-Lesetipps gezeigt.

Die urige Buchhandlung auf dem Steinweg in Arnsberg ist seit mehr als 17 Jahren das zweite Zuhause der Buchhändlerin Sonja Vieth. Nachdem sie zehn Jahre dort arbeitete, übernahm sie diese im Mai 2016. Und mittlerweile ist die Buchhandlung sogar die einzige inhabergeführte Buchhandlung im Stadtgebiet Arnsberg. In Neheim gibt es noch die Buchhandlung Mayersche.

„Ein Buch ist einfach ein tolles Produkt“, sagt sie, „etwas Besseres gibt es ja irgendwie gar nicht.“ Natürlich sei es auch eine Menge Arbeit, aber mit diesem Team an ihrer Seite mache es riesigen Spaß. Um eine adäquate Beratung gewährleisten zu können, liest das Team auch selbst viele Bücher. „Man muss schon eine gewisse Leseratte sein, um diesen Beruf ausüben zu können.“ Nur das, was man selbst kenne, könne man überzeugt empfehlen. Sie habe schon immer gelesen.

„Ich kann mich noch an mein erstes Buch erinnern“, so die 47-Jährige, „König Bonbon der Erste. (lacht) Das war sogar noch in Schreibschrift geschrieben.“ Sonja Vieth, wie auch ihre fünf Mitarbeitenden, legen viel Wert auf Individualität und eine gewisse persönliche Bindung zur Kundschaft. „Wir kennen viele Kundinnen und Kunden per Namen und auch ihre Vorlieben“, sagt sie, „ich habe dann immer direkt eine Idee, was ich zeigen kann.“

Viele Stammgäste aus Arnsberg und Umgebung besuchen die Buchhandlung, aber -im Sommer- auch viele Touristen. Auch mit Kindergärten und Schulen arbeitet die Buchhandlung Sonja Vieth zusammen. Denn insbesondere die Leseförderung -in jungen Jahren- sei besonders wichtig und wertvoll.

Tipp 1: „Die Frau, die die Welt zusammen fügte“

Die Frau, die die Welt zusammenfügte Foto: Thora Meißner

Ein epochales Forscherinnenleben – und der Alltag einer Mutter von vier Kindern. Kopenhagen, 1948: Maries kleiner Sohn Peder ist noch ein Baby, der Gedanke, ihn für viele Monate zu verlassen, schmerzt. Aber Marie muss fort, sie wird auf einer strapaziösen Expedition Beweise suchen für ihre These, dass die Kontinente ursprünglich einmal zusammenhingen.

Sonja Vieth las dieses Buch im Zuge ihrer Dänemark-Reise. „Wenn ich in den Urlaub fahre, lese ich gerne etwas passendes zum Reiseland, in das ich reise oder in dem ich war“, sagt sie, „Diesmal habe ich mit eine Roman-Biografie herausgesucht.“ Eva Tind schreibt in einer „super Sprache“, wie die Buchhändlerin sagt. „Prägnant geschrieben und trotzdem voller Poesie.“

Rowohlt Verlag, Belletristik/Gegenwartsliteratur (ab 1945) / Preis 25 Euro

Tipp 2: „Was Wanda will“ von Lena Hach

Was Wanda will Foto: Thora Meißner

Wanda ist die „Neue“ an der Schule und Wanda will nur Eines: in die Villa im Stadtpark einbrechen und einen ganz bestimmten und bewachten Gegenstand stehlen. Der Plan steht, nur das richtige Team muss noch zusammengestellt werden.

Wanda findet an ihrer Schule ein paar Profis, die unterschiedlicher nicht sein könnten - und genau deshalb perfekt zusammenpassen. Doch die wahren Qualitäten dieses Teams zeigen sich erst, als schiefgeht was nur schiefgehen kann. Erfolgsautorin Lena Hach erzählt eine urkomische und rasante Krimi-Komödie. Mit Sketchnotes genial bebildert. Mit Humor, Situationskomik und einem liebevollen Blick für Außenseiter Spannender Kinderroman für Fans von „Ocean´s Eleven“ und „Breakfast Club“Rasanter Ganoven-Krimi für Kinder ab 11 Jahren. Genial illustriert mit zahlreichen Sketchnotes.

Mixtvision Mediengesellschaft mbH. Kinder- und Jugendbücher/Kinderbücher bis 11 Jahre / Preis 16 Euro

Tipp 3: „Almuth und der Hühnersommer“

Almuth und der Hühnersommer Foto: Thora Meißner

Almuth will später einmal zur Feuerwehr und ‘Retterin’ werden. Jetzt muss sie erstmal das Huhn Ingeborg vor dem Hahn retten. Bald hat sie auch die freche Joy und Said, den Jungen vom Feuerwehrteich, in ihr Herz geschlossen, mit denen sie durch die Gegend tigert. Als sie mit ihnen unter Himbeersträuchern und Hagebutten auf der Lauer liegt, um den Marder zu überführen, hofft sie, dass alles gut geht. Sie ahnt noch nicht, dass in diesem Sommer noch ganz andere Herausforderungen auf sie lauern und dass man von Hühnern eine Menge Dinge über das Leben lernen kann. Ein inniger Roman für Kinder, aufregend wie das Leben, feinsinnig, klug und witzig erzählt.

„Das ist ein wirklich schönes Buch, das zum Teil wirklich witzig geschrieben ist, aber eben auch einen motivierenden Sinn ergibt“, sagt Antonie Pongratz, Mitarbeiterin in der Buchhandlung Vieth. „Das gefiel mir wirklich gut.“

Mareike Krügel, Beltz Verlag GmbH & Co. KG, Kinder- und Jugendbücher/Kinderbücher bis 11 Jahre / Preis 13 Euro.

Tipp 4: „Dreamland Billionaires“ Der TikTok-Hype

„Dreamland Billionaires“ Der TikTok-Hype Foto: Thora Meißner

Die richtige Person zur richtigen Zeit kann alles verändern Rowan Kane und seine Brüder sollen das milliardenschwere Imperium ihres Großvaters erben: Dreamland. Freizeitparks, Produktionsfirmen, Fünf-Sterne-Hotels, das alles könnte ihnen gehören. Doch wenn sie das Erbe antreten wollen, muss jeder von ihnen eine Aufgabe erfüllen. Rowan, der einstige Träumer, der sich seit Jahren hinter einem Maßanzug und einer eiskalten Fassade verbirgt, soll eine neue Attraktion für Dreamland entwerfen. Widerwillig macht er sich an die Arbeit und trifft auf die schlagfertige Zahra, die ihn mit ihrer quirligen Art fast in den Wahnsinn treibt. Im einen Moment diskutiert er hitzig mit ihr, im anderen kann er nur daran denken, ihr nahe zu sein. Sie weckt Gefühle in ihm, die er lange verdrängt hat. Aber er ist ihr Boss. Und er hat ein Geheimnis, das sie nie erfahren darf.

TikTok-Hype auf Deutsch. Roman, Die Dreamland-Billionaires-Reihe Asher, Lauren, Heyne, Wilhelm Verlag, Belletristik/Erzählende Literatur / Preis 15 Euro

Tipp 5: „Weltreise mit Freunden“ von Philip Waechter

„Weltreise mit Freunden“ von Philip Waechter Foto: Thora Meißner

Waschbär will ans Meer. Dafür leiht er sich bei Dachs ein Boot aus. Aber weil man solch eine Reise niemals allein machen sollte, kommt Dachs gerne mit. Unterwegs gabeln sie Fuchs auf, der die Eier fürs Omelett einpackt, Bär und Krähe.

Sie tosen durch Stromschnellen, sammeln Steinpilze, süße Brombeeren, verjagen die Bienen und genießen einen wunderbar faulen Tag – bis das Heimweh sie packt.

Waechter erzählt leise und mit federleichtem Strich davon, dass man gar nicht so weit weg muss, um eine fantastische Weltreise zu erleben.

Philip Waechter, Beltz Verlag GmbH & Co. KG, Kinder- und Jugendbücher/Erzählerische Bilderbücher / Preis 15 Euro

Tipp 6: „Der Marmeladenwolf“ von Nicole Röndigs

Antonie Pongratz findet „Der Marmeladenwolf“ sehr gelungen - vor allem, weil trotz vieler toller Illustrationen auch gar nicht so wenig Text darin ist. Ein schönes Buch zum Schmökern und Vorlesen. Foto: Thora Meißner

Was rumpelt und pumpelt in meinem Bauch herum? In einem Dorf am Waldrand lebte einmal ein Haufen Kinder. Ihr Schulweg führte quer durch den großen, dunklen Wald. Eines Tages lief der kleine Carlo direkt einem hungrigen Wolf vor die Schnauze. Natürlich wollte der Wolf den kleinen Carlo fressen - doch weil der Wolf nicht der intelligenteste seiner Art war, schaffte Carlo es mit einer kleinen Notlüge, ihn auszutricksen. Und glücklicherweise hatte er etwas dabei, das dem Wolf viel, viel besser schmeckte als kleine Kinder. Ein heiteres Märchen vom bösen Wolf mit einer Vorliebe für Süßes - für fröhliche Vorlesestunden, die auch den Großen Spaß machen. „Ein echt tolles Kinder-Bilderbuch ab vier Jahren“, sagt Antonie Pongratz, „Und es hat auch etwas mehr Text als andere Bilderbücher. Das gefällt mir auch sehr gut.“

Nicole Röndigs, cbj Kinder- und Jugendbücher/Erzählerische Bilderbücher / Preis 15 Euro

Tipp 7: Lindqvist „Refugium“ Stormland 1 (Thriller)

Lindqvist „Refugium“ Stormland 1 (Thriller) - ein persönlicher Tipp von Sonja Vieth. Foto: Thora Meißner

Mittsommer. Der längste Tag. Die dunkelste Nacht. Ursprünglich sollte Kim Ribbing die ehemalige Polizistin Julia Malmros bei der Recherche zu ihrem neuen Krimi unterstützen. Dann erschüttert ein Verbrechen das sommerliche Leben in den Schären. Nicht weit von ihrem Ferienhaus werden die Gäste eines Mitsommerfests grausam hingerichtet. Nur Astrid Helander, der Tochter der Familie, gelingt es, sich zu retten. Aber das junge Mädchen ist verstummt. Während Kim sich auf die Spur der Täter setzt und ihnen im World Wide Web und rund um den Globus folgt, nutzt Julia ihre Kontakte zur Kriminalpolizei. Ausgerechnet ihr Exmann Johnny ist mit den Ermittlungen betraut. Wer steht hinter den Auftragskillern? Und was hat Kim Ribbing zu verbergen, der immer wieder im Alleingang arbeitet? Der Auftakt der großen neuen Spannungstrilogie aus Skandinavien.

John Ajvide Lindqvist, dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Belletristik/Spannung / Preis 24 Euro

Tipp 8: „Jakob und der Berg der vergessenen Dinge“

„Jakob und der Berg der vergessenen Dinge“ Foto: Thora Meißner

Jakob und sein Vater Ed leben in einem Haus auf Rädern, direkt neben einem Berg voller Plunder. Für die meisten Leute ist es einfach nur ein Haufen Müll, aber nicht für Jakob, der daraus die verrücktesten Dinge baut. Eines Tages entdeckt er in dem Plunderberg eine goldene Boxerfigur - und damit geht das Abenteuer los. Das ist doch genau das richtige Geburtstagsgeschenk für Ed!, denkt Jakob. Denn er weiß ja nicht, dass die Boxerfigur aus dem Sportmuseum gestohlen wurde. Schon bald wird Ed wegen Diebstahls festgenommen und Jakob ist auf sich allein gestellt. Aber mithilfe seiner neuen Freundin Sisi, Hündchen Ali und Zweihorn Rambo schmiedet er mehr als einen waghalsigen Plan, um Ed schleunigst aus der Patsche zu helfen. Ein herrliches Kinderabenteuer voller Spannung, Humor und Wärme von dem niederländischen Erfolgsduo Mirjam Oldenhave und Rick de Haas.

Mirjam Oldenhave, Coppenrath Verlag GmbH & Co. KG, Kinder- und Jugendbücher/Kinderbücher bis 11 Jahre / Preis 16 Euro

Tipp 9: Jan Weiler mit „Der Markisenmann“

Jan Weiler mit „Der Markisenmann“ Foto: Thora Meißner

Was wissen wir schon über unsere Eltern? Meistens viel weniger, als wir denken. Und manchmal gar nichts. Die fünfzehnjährige Kim hat ihren Vater noch nie gesehen, als sie von ihrer Mutter über die Sommerferien zu ihm abgeschoben wird. Der fremde Mann erweist sich auf Anhieb nicht nur als ziemlich seltsam, sondern auch als der erfolgloseste Vertreter der Welt. Aber als sie ihm hilft, seine fürchterlichen Markisen im knallharten Haustürgeschäft zu verkaufen, verändert sich das Leben von Vater und Tochter für immer. Ein Buch über das Erwachsenwerden und das Altern, über die Geheimnisse in unseren Familien, über Schuld und Verantwortung und das orange-gelbe Flimmern an Sommerabenden.

Jan Weiler, Wilhelm Heyne Verlag, Belletristik/Erzählende Literatur / Preis 22 Euro

Tipp 10: Eugen Ruge mit „Pompeji“

Eugen Ruge mit „Pompeji“ Foto: Thora Meißner

Über Hinsehen und Wegschauen, in der Antike genau wie jetzt Als auf einem Berg oberhalb der Stadt Pompeji tote Vögel gefunden werden, hat der Einwanderer Jowna eine Eingebung: Wenn da wirklich ein Vulkan grollt, wie von manchen behauptet wird, dann muss man das Weite suchen. Ohne Schulbildung, Geld und Einfluss gelingt es ihm, sich an die Spitze einer Aussteigerbewegung zu setzen. Bald fürchtet das Stadtoberhaupt Fabius Rufus, die Vulkangerüchte könnten Pompeji schaden, aber erst als auch einer der reichen Bürger auf die Gefahr etwas zu geben scheint, schaltet sich Livia ein, die mächtigste Frau der Stadt. Jowna schwenkt um. Die Katastrophe vor Augen, tut er - nichts. Eugen Ruges Pompeji ist eine Erfindung, die auf historischer Wahrheit beruht: ein ferner Spiegel, in dem wir uns erkennen.

Eugen Ruge, dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Belletristik/Gegenwartsliteratur (ab 1945) / Preis 25 Euro

Tipp 11: „Ein Hof und elf Geschwister“

„Ein Hof und elf Geschwister“ Foto: Thora Meißner

Für dieses Buch erhielt der Autor Ewald Frie den „Deutscher Sachbuchpreis 2023“.

Eine Familie erlebt das Verschwinden des bäuerlichen Lebens in den 50er und 60er Jahren. Er verwebt auf überzeugende Weise die eigenen Erfahrungen mit zeitgeschichtlichen Zusammenhängen. Dicht und eindringlich geschrieben, überzeugend und berührend.

„Ewald Frie wird zu uns nach Arnsberg kommen“, freut sich Sonja Vieth, „er wird eine Lesung in der Rodentelgen Kapelle machen.“ Besonders erfreulich: Sonja Vieth hatte ihn bereits angesprochen, bevor er den Sachbuchpreis erhielt.

Ewald Frie, Verlag C. H. BECK oHG Sachbücher/Geschichte/Zeitgeschichte (1945-1989) / Preis 23 €

Mehr im Internet www.buchhandlung-vieth.de oder auch auf Instagram unter @buchhandlungsovie.

