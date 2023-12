Buchtipps der Redaktion Arnsberg für das Weihnachtsfest

Arnsberg Journalisten stellen empfehlens- und schenkenswerte Bücher vor, die sie im ablaufenden Jahr gelesen und genossen haben.

Für Sie gelesen - unsere Redaktion und ihre Mitarbeitenden geben passend zur Weihnachtszeit ihre ganz persönlichen Buchtipps ab. Sie stellen kurz und knapp Bücher vor, die sie gelesen haben und auch als Geschenktipps für empfehlenswert halten.

„Unsereins“

Wer die Buddenbrooks mag, sollte auch „Unsereins“ von Inger-Maria Mahlke lesen, findet Redakteurin Anja Jungvogel. Foto: Dieter Klussmann / WP

Der Roman ‚Unsereins‘ der preisgekrönten Autorin Inger-Marie Mahlke zeichnet ein eindrucksvolles Porträt von Menschen und ihrem Leben. Es ist die Geschichte der Lübecker Familie Lindhorst. Die Autorin Inger-Maria Mahlke macht sich wie einst Thomas Mann in der Hansestadt auf die Suche nach den kleinen Leuten: Im Jahre 1890 kommt Marthe in Lübeck zur Welt. Sie hat ältere Brüder, die mehr Freiheiten genießen als sie. Dennoch ist Marthe glücklich. Bis ein Bestsellerroman zum Gesprächsthema wird. Dieser ist verfasst vom Sohn eines Bekannten der Lindhorsts. Marthe wird klar, dass ihre Familie für ihr Umfeld auch nach zwei Generationen als ‚die Juden‘ angesehen wird. Maria Mahlke, die selbst in Lübeck aufgewachsen ist, erzählt von Identität und Zugehörigkeit, von Geschlecht und Klasse, von Macht- und Liebesverhältnissen. (aj)

„Das Schloss“

Franz Kafkas „Das Schloss“ ist sein vielleicht genialster Roman, meint WP-Mitarbeiter Tim Drinhaus. Foto: Tim Drinhaus / Arnsberg

Undurchdringlichkeit der Bürokratie, Isolation des Individuums und Suche nach Sinn und Identität: „Das Schloss“ ist vermutlich Kafkas bester Roman und befasst sich mit wahnsinniger Präzision und analytischer Genialität mit der Entfremdung des Einzelnen in der modernen Gesellschaft. Obgleich im kommenden Jahr seinen 100. Geburtstag feiernd, ist das Buch genauso zeitlos und visionär wie sein Autor. Jeder an Psychologie Interessierte, Liebhaber des Surrealen oder Gesellschaftsanalytiker sollte den Aufenthalt und Werdegang des Protagonisten K. im ihm fremden Dorf - einem undurchdringbaren, obrigkeitshörigen Labyrinth - einmal gelesen haben. Und wem es da an weihnachtlicher Atmosphäre fehlt, sei gesagt: Die Geschichte spielt in einem verschneiten Winter. Wieso dieses Jahr also nicht einfach einen grandiosen Roman verschenken? (tim)

„Brunos Périgord“

Eine literarische Liebeserklärung an das Gebiet zwischen Dordogne und Vézère: Redakteur Eric Claaßen stellt Martin Walkers Buch „Brunos Périgord“ vor. Foto: Torsten Koch / WP

Der schottische Journalist, Historiker und Buchautor Martin Walker ist vielen Krimifans ein Begriff. Schließlich hat er mit dem freundlichen Dorfpolizisten Benoît Courrèges - von allen nur Bruno chef de police genannt - eine beliebte Romanfigur erfunden. In den Geschichten geht es aber nicht nur um Kriminalfälle, sondern gleichzeitig erfahren die Leserinnen und Leser stets etwas über den Südwesten von Frankreich, genauer gesagt über das Périgord. Denn dort lebt und arbeitet Bruno. Martin Walker hat ergänzend zu den mittlerweile 15 Krimis das Buch „Brunos Périgord“ geschrieben. Die Mischung aus Bildband, Reiseliteratur, Geschichtssammlung und Kochbuch präsentiert die Schauplätze, an denen der Polizist ermittelt. Gleichzeitig liefert das Buch interessante Hintergründe zur Lebensweise der Menschen in Südwestfrankreich. (ec)

„Elternabend“

Redakteurin Thora Meißner empfiehlt „Elternabend“ - denn: Auch ein Elternabend kann ein Psychothriller sein. Foto: Thora Meißner / WP

„Stell dir vor, du musst eine halbe Ewigkeit auf einem Elternabend verbringen. Dabei hast du gar kein Kind!“ Naja, so ganz passt es nicht ... denn ich habe gleich zwei. Aber trotzdem: Sebastian Fitzeks humorvoller „Keinthriller“ überzeugt durch eine lockere Schreibe. Und auch, wenn dieses Buch komplett der Fantasie des Autors entspringt, und im Kern humorvoll ist, so spricht er doch auch ernste Themen an: Suizid, Mobbing oder Depressionen bei Schulkindern. Dabei werden diese jedoch nicht ins Lächerliche gezogen, sondern -meiner Meinung nach- gut „in Szene“ gesetzt. Eben genauso wie im wahren Leben auch. Und das Beste: Es spiegelt eben auch das wider, was viele Eltern an Elternabenden in der Schule erleben. Letztlich erinnerte mich dieser 334 Seiten starke Schmöker auch wieder daran, wie froh ich sein kann, dass meine Kinder bereits „groß“ sind. (TM)

„Kalt lächelt die See“

Redakteur Torsten Koch ist reif für die Insel: Schauplatz seines Buchtipps ist Guernsey. Foto: Privat / WP

Wer Inseln mag, am besten „angedickt“ mit spannender Krimikost, kommt an Ellis Corbet nicht vorbei. Unter diesem Pseudonym hat eine bekannte deutsche Autorin ihre neue Krimiserie mit Schauplatz Guernsey (eine der Channel Islands) gestartet. „Kalt lächelt die See“ titelt Band 1. Die Nachricht von einem verlassenen Segelboot vor der Küste veranlasst Detective Inspector Kate Langlois, sich an Bord der „Aventura“ umzusehen, die von den Hamons gechartert wurde. Das Ehepaar, seit dem mysteriösen Verschwinden seiner kleinen Tochter vor zwei Jahren fast täglich in der Presse, scheint nun ebenfalls wie vom Erdboden verschluckt zu sein... Auftakt eines raffinierten Kriminalfalls mit britisch-französischem Flair: nicht nur wegen des Schauplatzes, sondern auch dank Kates „Partner in Crime“, des Archäologen (!) Nicolas Arture. Gut, dass es inzwischen schon einen zweiten Band gibt. (tk)

„Moabit“

Gökcen Stenzel, stellvertretende Redaktionsleiterin, stellt das Prequel „Moabit“ vor Foto: Jakob Studnar / Funke Foto Services / Jakob Studnar / FUNKE Foto Services

Echte Fans der Gereon-Rath-Reihe von Volker Kutscher kommen nicht drumherum: „Moabit“ ist ein wunderschönes Buch, und das ist wörtlich gemeint, ebenso wie „Mitte“ übrigens. Die Hülle ist geprägt und fühlt sich in der Hand ganz anders an als andere Bücher. Die bemerkenswerte Illustration von Kat Menschik macht dieses Büchlein doppelt besonders - kommt sie doch zur spannenden Geschichte hinzu. Diese Geschichte dreht sich um die spätere weibliche Hauptfigur Charly, die in diesem frühen jugendlichen Stadium noch Lotte heißt und in Moabit aufwächst. Hier erklärt Autor Volker Kutscher die Welt, in der seine Figuren später agieren werden, die Berliner Welt vom Beginn der 1920er-Jahre bis zum Zweiten Weltkrieg. Natürlich kann das Prequel aber auch als „Einstiegsdroge“ zu der Romanreihe werden, die als Vorlage diente für den hoch dekorierten Fernsehmehrteiler „Babylon - Berlin“. Von dem echte Gereon-Rath-Fans wiederum sagen, dass er mit den Büchern nicht verglichen werden sollte. (gök)

„Europa - wo bist du?“

Redaktionsleiter Martin Haselhorst empfiehlt einen menschlichen Spiegel Europas. Foto: Tim Drinhaus / WP

Meine kleine Welt ist Europa - und die ist in Aufruhr. Eine publizistische Rundreise des Journalisten Alex Rühle durch unseren alten Kontinent erzählt von Sehnsüchten nach einem zusammenwachsenden Europa mit all seinen Möglichkeiten, von enttäuschten Erwartungen und beleuchtet das Aufkommen wiedererstarkter Nationalismen. Von Portugal bis zur Grenze zu Russland, das kurz vor Aufbruch des Autors die Ukraine überfiel und den Krieg und nicht mehr für möglich gehaltene Zeiten zurück nach Europa brachte, sind einfühlsame Kapitel über Menschen abseits der administrativen Ebenen, ein Spiegel des Zustandes des Kontinents. Erzählt wird einfühlsam von Begegnungen und Gesprächen, die uns spüren lassen wie dieses Europa wirklich tickt. Das Buch stimmt nachdenklich und macht dennoch Mut. (hase)

„Eine Frage der Chemie“

Für Blattmacherin Denise Felsch stimmt bei Autorin Bonnie Garmus die Chemie. Foto: Denise Felsch

Amerika in den 60er-Jahren: Eine alleinerziehende Frau namens Elizabeth Zott erobert die Herzen und Mägen der Menschen in der TV-Show „Essen um sechs“. Aber Zott ist mehr als eine Hausfrau und Mutter, sie ist eigentlich eine geniale Chemikerin. In einer männerdominierten Welt wird ihre Arbeit jedoch nicht gewürdigt - ganz im Gegenteil wird sie ihr sogar geraubt, sie wird verspottet und unterdrückt. Von alledem lässt sich Zott jedoch niemals unterkriegen. Es ist eine Geschichte, die zeigt, was die Emanzipation in den vergangenen Jahrzehnten schon bewirkt hat und wie wichtig es ist, um seine Träume zu kämpfen. Sie hält uns aber auch vor Augen, wie wichtig es auch heute noch ist, für Gleichberechtigung einzustehen. Tipp für alle, denen das Buch nicht genug ist: Eine Serie zu „Eine Frage der Chemie“ gibt es bei Apple TV. (dfel)

„Dann zeige ich es euch eben auf dem Platz“

Ihre Karriere startete in Gevelsberg-Silschede - wo nicht allzu viele große Fußball-Laufbahnen ihren Anfang nahmen. Doch Alexandra Popp kämpfte sich vom Rand des Ruhrgebiets mitten auf die weltweite, große Bühne des Frauenfußballs. Und diesen Weg beschreibt „Poppi“ in ihrem Buch. Sie tut das mit der Ehrlichkeit und Authentizität, durch die sie in den vergangenen Jahren zu einer der größten Persönlichkeiten im Frauenfußball geworden ist. Von den ersten fußballerischen Kämpfen mit und gegen die Jungs, über ihre Liebe zu Tieren, die sich in der absolvierten Ausbildung zur Tierpflegerin spiegelt, bis hin zur emotionalen Beziehung zur Familie berichtet Popp in der Autobiografie. Sie verrät, dass sie vom Tod ihres Vaters am Abend der Gala zum Sportler des Jahres in Wiesbaden erfuhr und sagt: „Immer wieder springt mein Herz in tausend Stücke beim Gedanken an Papa.“ Lesenswert nicht nur für aufstrebende Fußballerinnen. (fan)

Sportredakteur Falk Blesken ist beeindruckt von Alexandra Popps Karriere. Foto: Falk Blesken

„Der Ernährungskompass“

Viel zu tun, viel im Auto, oft muss es schnell gehen – all das stellt in Summe sicher keine gute Grundlage dar, um mich vernünftig zu ernähren. Übergewicht ist die Folge, ebenso wie kleinere gesundheitliche Malässen, verbunden mit der durchaus vorhandenen Sorge, dass da irgendwann mal mehr drohen könnte, wenn alles so bliebe. Wie so viele andere auch, reagiere ich aber oft mit: verdrängen. Abhilfe könnte das Werk „Der Ernährungskompass“ von Bas Kast schaffen, das mittlerweile zu Recht als Standardwerk zum Thema Ernährung geadelt wird. Was ist konkret gesund, was ungesund, wie lässt sich der Genuss von Zucker im Alltag ohne ganz großes Leiden einschränken? Fragen wie diese und viele mehr beantwortet Kast vor allem durch die Analyse der Ergebnisse hunderter Studien zum Thema. Wichtig ist: Der Autor bewahrt sich eine neutrale Haltung, stellt viele Risiken und ebenso Chancen dar. Auch in der zumeist nicht gerade kalorienarmen Weihnachtszeit ist dieses Buch ein wertvoller Ratgeber. (pbü)

Sportredakteur Philipp Bülter widmet sich zu Weihnachten in seinem Buchtipp dem Thema Ernährung. Foto: Privat / WP

„Am liebsten sitzen alle in der Küche“

Es war der Debutroman von Julia Karnick. „Am liebsten sitzen alle in der Küche“. Und wem kommt das nicht bekannt vor. Die Wohnung ist aufgeräumt und glänzt, aber alle zieht es an den Küchentisch. Der Titel hat mich direkt angesprochen. Drei unterschiedliche Frauen freunden sich an. Almut, vierfache Mutter und frisch getrennt; Yeliz, erfolgreich in der Werbebranche; und Tille, die eigentlich Ottilie heißt, alleinerziehende Mutter. Jeden Donnerstag treffen sie sich bei Almut zum Essen, sie verwöhnt ihre Gäste kulinarisch. Am Küchentisch wird aber nicht nur gegessen und getrunken. Ganz nebenbei, in dieser heimeligen Atmosphäre, erzählen dann alle von ihren kleinen oder großen Sorgen im Alltag. Eine kurzweilige Geschichte über Liebe, Freundschaft und manchmal auch schmerzhafte Veränderung. Man bekommt von diesem Buch keine Schlafstörungen, versprochen. (stich)

Redaktionsassistentin Silvia Stich mag Bücher, die keine Schlafstörungen verursachen. Foto: WP

