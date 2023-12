Bürgerbus setzt auf Einkaufslinie und baut Angebot aus

Arnsberg Der Verein stellt zwei Linien wegen geringer Nachfrage ein. Gesucht werden weitere ehrenamtliche Fahrer.

Der Verein „Bürgerbus Arnsberg“ teilt mit, dass vom 8. Januar an die Linien B1 „Röhrlinie“ (Hüsten-Müschede) und B2 „Ruhrlinie“ (Hüsten-Bruchhausen-Niedereimer) eingestellt werden. Anstelle dessen wird die neue B1 „Sparkassenlinie“ die Ortsteile Hüsten, Bruchhausen und Niedereimer vormittags erschließen. Die Anbindung von Müschede und dem Bereich Flammberg in Hüsten entfällt aufgrund mangelnder Nachfrage. Diese Bereiche sind jedoch durch die Linien R25, S20 und C9 der RLG-Busse mit einer halbstündigen Taktung gut angebunden.

Fahrplan im Bürgerbus erhältlich

Die Einkaufslinie wird mit einer stündlichen Taktung in den Ortsteilen Hüsten, Bruchhausen und Niedereimer ausgebaut, um das bestehende Stadtbus-System für Alt und Jung zu ergänzen und attraktiver zu gestalten. Der Fokus liegt dabei auf der Innenstadt von Hüsten mit ihren vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten, Dienstleistungen und dem Aldi-Markt auf der Kleinbahnstraße. Im Ortsteil Bruchhausen bleibt der Anschluss an den Kaufland-Markt bestehen, während neu auf dieser Linie die Anbindung des Aldi-Marktes in Niedereimer an der Wannestraße sein wird.

Der neue Fahrplan ist im Bürgerbus erhältlich. Alternativ kann er ab dem 8. Januar auf der Homepage www.buergerbus-arnsberg.de heruntergeladen oder die Verbindungsauskunft der RLG unter www.rlg-online.de/verbindungsauskunft genutzt werden. Kunden der Sparkasse Arnsberg-Sundern können im Bürgerbus gratis mitfahren, indem sie ihre Kundenkarte vorzeigen. Zusätzlich werden alle Tickets des Westfalentarifs und das Deutschlandticket anerkannt. Sollte dennoch ein Ticket benötigt werden, beträgt der Fahrpreis für Erwachsene 2,30 und für Kinder (6 - 14 Jahre) 1,30 Euro für eine einfache Fahrt.

Der Verein Bürgerbus Arnsberg sucht neue ehrenamtliche Fahrer, die das bisherige Team unterstützen möchten. Das Mindestalter beträgt 21 Jahre, und ein Führerschein der Klasse B erforderlich. Der Verein übernimmt die Kosten für Untersuchungen und den Personenbeförderungsschein, der nur für den Bürgerbus gilt.

Interessierte können sich direkt beim Vorsitzenden des Bürgerbusvereins, Dirk Thiekötter, unter Tel. 0171/6918917 oder bei der Verwaltung in Sundern unter Tel. 02933/921890 informieren. Alle Fahrer freuen sich auf neue Gesichter.

