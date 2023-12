Bürgerbus und Tambourkorps mit Heimatpreis ausgezeichnet

Sundern Auch die Kolpingsfamilie Westenfeld ist unter den Preisträgern. Der Engagementpreis für den Monat Dezember geht ebenfalls nach Sundern.

Mit dem Heimatpreis würdigt die Stadt Sundern lokales und ehrenamtliches Engagement und innovative, nachahmenswerte Projekte im Bereich Heimat. Zum fünfte Mal hat die Stadt Sundern am Mittwoch, 13. Dezember, den Heimatpreis verliehen. Die Preisverleihung erfolgte in drei Kategorien: Heimat hat Vergangenheit, Heimat lebt Gegenwart, Heimat gestaltet Zukunft. Das berichtet die Verwaltung.

Ins Rennen um den Heimatpreis sind in diesem Jahr insgesamt sieben Projektbewerbende gegangen. Eine Jury aus gesellschaftlichen und politischen Vertreterinnen und Vertretern hat aus den eingegangenen Bewerbungen drei Gewinner ermittelt. Dabei handelt es sich um folgende Projekte: 1. Platz: Bürgerbusverbund Sauerland-Hellweg für das Engagement „Mobilitätslücke schließen zwischen den Dörfer“. 2. Platz: Kolpingsfamilie Westenfeld für das Projekt „Lesen im Garten“ - Regelmäßige Bücher-/Literaturtreffen für Jedermann. 3. Platz: Tambourkorps Hellefeld für das Projekt „Tambourkorps mit Zukunft“ zur Gewinnung von Jung und Alt für traditionelle Vereine.

„Die vielfältigen bürgerschaftlichen Angebote in unserer Stadt führen dazu, dass wir ein Gefühl der Heimat entwickeln. So zeichnet sich Heimat durch eine ganz besondere Lebensqualität aus und schafft Verbundenheit mit Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Diese Verbundenheit mit Menschen und mit Orten ist gerade in der augenblicklichen Zeit, in der sich unserer Gesellschaft enormen Herausforderungen stellen muss, von immenser Bedeutung“, sagt Irmgard Harmann-Schütz, Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft, Soziales und Kultur der Stadt Sundern, in ihrer Laudatio.

Die Staatskanzlei NRW und die NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege loben den Engagementpreis NRW aus, um vorbildliche Projekte bekannt zu machen und zu würdigen. In diesem Jahr unter dem Motto „Engagiert für Kunst und Kultur in NRW.“ Der Dachverband Kultur Sundern e.V. gehörte zu den nominierten und gewinnt den Monatspreis Dezember. Der Dachverband setzt sich dafür ein, gemeinsam eine zukunftsorientierte Entwicklung des kulturellen Lebens in der Stadt Sundern zu gestalten und nachhaltig zu bewirken.

