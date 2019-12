Bulldogge Bongo zeigt im Fernsehen sein Können

Es hat sich herumgesprochen: In Arnsberg gibt es einen außergewöhnlichen Hund. Bongo, eine Amerikanische Bulldogge, hilft traumatisierten Opfern von Gewalt bei polizeilichen Vernehmungen und bei Gerichtsverfahren, die Zunge zu lösen.

Diese unglaubliche Fähigkeit zeigt er im Januar in der Sendung „hundkatzemaus“ auf Vox. Direkt vor Ort, an der Wirkungsstätte Bongos, im Landgericht, drehte Vox einen Clip. Bongo, mittlerweile an Medienrummel gewöhnt, war nicht aus der Ruhe zu bringen. In Begleitung seines Frauchens, Rechtsanwältin Mélanie Scheuermann aus Meschede, beherrschte er souverän die Szene.

Bulldogge erobert die Herzen des Filmteams

Das Filmteam hatte ihn schnell ins Herz geschlossen und umgekehrt, er ebenso das Filmteam. Man spürt seine Ausgeglichenheit und Zufriedenheit, die ihm durch sein Frauchen ermöglicht werden. Bongo: „Hier bin ich Hund, hier darf ich’s sein!“ Kinder und Jugendliche, denen sexuelle Gewalt widerfahren ist, sind in der Regel traumatisiert. Sie können über das einschneidende Erlebnis nicht sprechen.

Genau das aber ist für Staatsanwaltschaft und Gericht nötig, um Täter, die in aller Regel die Vorwürfe abstreiten und ansonsten schweigen, hinter Schloss und Riegel zu bringen. Das Gericht braucht dazu eine Aussage als Beweis.

Bongo beruhigt Opfer bei der Aussage

Bongo hat die Fähigkeit, die kindlichen oder jugendlichen Opfer bei ihren Zeugenaussagen so zu beruhigen, so dass sie gelöst über ihre schlimmen Erlebnisse sprechen können. Bongos erster Fall: Der Vater, der seine Tochter sexuell missbraucht hatte, ging für acht Jahre hinter Gitter, nachdem das Kind an der Seite von Bongo vor Gericht eine Aussage machte.

Die Reportage zeigt auch Bongo in seiner „Freizeit“ mit Hundekumpels und Pferden. Mélanie Scheuermann, die Bongo und andere Hunde aus Tierheimen zu sich nahm, kümmert sich auch um Pferde, denen ein tragisches Schicksal drohte.

Nach einiger Zeit mit Mühe und Geduld wurden daraus perfekte Freizeitpartner, auf die man sich verlassen kann. Vox wird in der Hauptsache über die außergewöhnliche Fähigkeit Bongos informieren und über die engagierte Tierliebhaberin, die trotz starker beruflicher Belastung Zeit findet, Tierwohl zu praktizieren, berichten.