Bundestagswahl 2021 im HSK: Das Wichtigste im Überblick

Die Bürgerinnen und Bürger aus Arnsberg und Sundern können vor Ort im Wahlbüro oder per Briefwahl ihre Stimme bei der Bundestagswahl abgeben. (Symbolfoto).

Hochsauerlandkreis. Wer zieht für den HSK im September in den Bundestag ein? Alle Infos zur Bundestagswahl 2021 und zu den Kandidaten aus dem HSK in der Übersicht.

Die Deutschen wählen am 26. September einen neuen Bundestag – und damit indirekt, wer Angela Merkel als nächste Kanzlerin oder nächster Kanzler im Amt beerbt. Für die Städte Arnsberg und Sundern bzw. den Hochsauerlandkreis zieht ein Abgeordneter per Direktwahl ins Parlament ein. Wer im Hochsauerlandkreis für die Bundestagswahl 2021 kandidiert, lesen Sie in diesem Artikel.

Am Wahlsonntag haben die Wahllokale in der Zeit von 8 bis 18 geöffnet. Wer nicht ins Wahllokal kommen kann oder möchte, kann im Vorfeld auch per Briefwahl abstimmen. Hier lesen Sie, wie Sie Briefwahlunterlagen beantragen können.

Bei der Bundestagswahl 2021 werden die rund 200.000 wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger aus dem HSK einen neuen Bundestagsabgeordneten wählen, der sie in Berlin politisch vertreten soll. Der bisherige Wahlkreisabgeordnete Patrick Sensburg tritt nicht wieder an. Bei den Wahlen 2009, 2013 und 2017 hatte er sich zuvor jeweils das Direktmandat gesichert.

Kürzlich unterlag er Friedrich Merz bei einer internen Abstimmung der CDU-Delegierten im HSK um den Bundestagskandidaten der Partei in diesem Wahlkreis. Friedrich Merz tritt nun zum fünften Mal für die CDU im HSK an. Er saß bereits zwischen den Jahren 1994 bis 2009 als Abgeordneter im Bundestag.

Erststimme: Die Arnsberger Direktkandidaten bei der Bundestagswahl 2021

Friedrich Merz, Arnsberg (CDU)

Dirk Wiese, Brilon (SPD)

Carl-Julius Cronenberg, Arnsberg (FDP)

Maria Tillmann, Sundern (Grüne)

Otto Winfried Strauß, Arnsberg (AfD)

Karl-Ludwig Gössling, Bestwig (Die Linke)

Andreas Hövelmann, Arnsberg (Die Partei)

Sebastian Vielhaber, Winterberg (Freie Wähler)

Klaus Selter, Bestwig (dieBasis)

Zweitstimme: Diese Parteien können Sie im Hochsauerlandkreis wählen

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Freie Demokratische Partei (FDP)

Alternative für Deutschland (AfD)

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

DIE LINKE

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ

Piratenpartei Deutschland

FREIE WÄHLER

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)

V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer

Partei für Gesundheitsforschung Gesundheitsforschung

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

Partei der Humanisten

Deutsche Kommunistische Partei (DKP)

Sozialistische Gleichheitsparte

Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)

Bündnis C - Christen für Deutschland

Die Urbane. Eine HipHop Partei

Europäische Partei LIEBE

Liberal-Konservative Reformer (LKR)

Partei des Fortschritts (PdF)

Partei für Kinder, Jugendliche und Familien

Team Todenhöfer - Die Gerechtigkeitspartei

Volt Deutschland

Wer ist aktuell Bundestagsabgeordneter für Arnsberg?

Bei der letzten Wahl 2017 holte Patrick Sensburg (CDU) das Direktmandat für den Hochsauerlandkreis mit 48 Prozent der Stimmen. Über die Landeslisten ihrer Parteien zogen außerdem Dirk Wiese (SPD), für den 26,9 Prozent stimmten und Carl-Julius Cronenberg (FDP), der 8,4 Prozent erhielt.

Wo befindet sich mein Wahllokal?

In der Wahlbenachrichtigung befindet sich die Adresse des Wahlraums. Das Wahlamt der eigenen Stadt oder Gemeinde gibt ebenfalls Auskunft über die richtige Adresse. Die Stimmbezirke in Arnsberg wurden vergrößert, sodass statt der üblichen 63 nur 41 Wahllokale eingerichtet werden. Auf Wahllokale in Senioreneinrichtungen und Kindertageseinrichtungen wird verzichtet.

In den Wahllokalen werden alle Vorkehrungen getroffen, die der am Wahltag geltenden Coronaschutzverordnung entsprechen: So wird darauf geachtet, dass beim Betreten des Wahllokals der Mindestabstand eingehalten wird. Im Wahllokal müssen die Bürgerinnen und Bürger einen Mundschutz tragen. Ein eigener Kugelschreiber kann genutzt werden. Das genutzte Mobiliar und Gegenstände werden regelmäßig desinfiziert.

Wie beantrage ich Briefwahlunterlagen?

Bei der Bundestagswahl kann man seine Stimme per Briefwahl abgeben, wenn man nicht im Wahllokal wählen kann oder will. Dabei ist zu beachten, dass die nötigen Unterlagen extra beantragt werden müssen. Wie funktioniert die Briefwahl im Jahr 2021?

