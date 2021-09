Bus streifte Fiat in Bachum, Halter gesucht

Bachum. Ungewöhnlicher Vorfall am Bachumer Sportplatz: Ein Bus streift einen abgestellten Wagen. Jetzt sucht die Polizei den Halter.

Nach einem Unfall am Sportplatz in Bachum sucht die Polizei nach einem beschädigten Pkw. Am Sonntag um 16.50 Uhr war ein Linienbus auf der Neheimer Straße in Richtung Bachum gefahren. In Höhe der Sportanlage streifte dieser einen, am Fahrbahnrand geparkten Pkw.

Außenspiegel heil

Der Busfahrer stieg zunächst aus und klappte den unbeschädigten Außenspiegel des Pkw zurück. Erst später bemerkte er am Bus einen größeren Schaden. Da nicht auszuschließen war, dass der geparkte Pkw ebenfalls beschädigt wurde, kehrte der Busfahrer zurück. Bei seiner Rückkehr war das Auto aber nicht mehr vor Ort.

Wer kennt Halter eines weißen Fiat?

Bei dem betroffenen Pkw handelt es sich vermutlich um einen weißen Fiat 500 mit HSK-Kennzeichen. Wer kann Angaben zu dem geparkten Fiat machen? Hinweise zu dem Fiat nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.