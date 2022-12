Caritas Arnsberg: Stromsparcheck wichtig wie noch nie

Arnsberg. Caritas-Projekt „Stromspar Check“ in Arnsberg-Sundern seit zehn Jahren erfolgreich unterwegs. Bund sichert weitere Finanzierung.

Passend zum zehnjährigen Jubiläum des Stromspar-Checks des Caritasverbandes Arnsberg-Sundern erreichte den Verband eine gute Nachricht: Vor Weihnachten hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz angekündigt,den Stromspar-Check für die nächsten drei Jahre mit rund 38 Millionen zu fördern. Getragen wird das Projekt vom Deutschen Caritasverband (DCV) und Bundesverband der Energie-und Klimaschutzagenturen Deutschlands (eaD) mit ihrer sozialpolitischen und energiefachlichen Kompetenz.

So steigen Gebühren, Energie- und Wasserpreise in Arnsberg>>>

Die Bilanz des Projekts lässt sich sehen: Mit Hilfe des Stromsparchecks wurde nach Auskunft des Caritasverbandes Arnsberg/Sundern innerhalb von zehn Jahren soviel CO2 eingespart, wie man für eine 290-malige Weltumrundung mit dem Flugzeug benötigen würde. Der Verband spricht von „gewachsenen Synergien und einer Erfolgsgeschichte für die Menschen“.

Das wurde kürzlich im Büro der JoKA(Job Kontaktstelle Arbeit und Bildung)in der Stembergstraße 31 im „alten Berletgebäude“ in Neheim gefeiert.

Darum rückte die Feuerrwehr nach Bruchhausen aus>>>

Cathrin Lingemann, die 2021 die Projektleitung übernahm, begrüßte die Gäste in den neuen Räumlichkeiten in Neheim. Neben der Projektleitung gehört auch der Fachanleiter Alexandros Voulgaris zum festen Team des Stromspar-Checks. Tatkräftige Unterstützungerhalten die beiden durch die Stromsparhelfer, die zur Beratung die Haushalte aufsuchen.

Stefan Schneider vom Jobcenter Arnsberg lobt: „Für uns ist die Zusammenarbeit mit dem Stromsparcheck der Caritas überaus wertvoll. Wir begegnen ja täglich in unserer Arbeit den Menschen, die besonders unter den derzeitigen Teuerungen der Energiekosten leiden“. Die betreuten Menschen werden durch die Fallmanager auf den Stromsparcheck aufmerksam gemacht und auf Wunsch an das Caritas-Büro in der Stembergstraße vermittelt. „Die Menschen, die uns aufsuchen, sind übrigens nicht mehr nur die, die Grundsicherungerhalten“, sagt Cathrin Lingemann dazu, „auch Wohngeldempfänger und alle Geringverdiener können sich kostenlos durch die Energiesparhelferberaten lassen.“

Weitere Nachrichten aus Arnsberg und Sundern>>>

Stefan Schneider ergänzt: „Es gibt noch einen zweiten Ansatz, denn wir nutzen auch die Möglichkeit, Klienten durch eine Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung wieder einen strukturierten Tag mit einer wirklich sinnvollen Beschäftigung zu bieten. Unser Ziel ist dabei natürlich, auf den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln.“

Er selbst habe ebenfalls durch die Vermittlung des Jobcenters als Stromsparhelfer begonnen und sich dann durch Schulungen zum Fachanleiter weiter qualifiziert, erzählt Alexandros Voulgaris. Die durch den Fachanleiter des Stromspar-Checks geschulten Stromsparhelfer sind die Beratenden vor Ort, die in den Haushalten Messungen durchführen, auswerten und Tipps geben.

Aus eigener Erfahrung kennen sie die Probleme und Herausforderungen der Hilfesuchenden. Dabei sind sie technisch fit, mit Testequipment ausgestattet und im Wissen etwas Wertvolles zu leisten.

Unterstützung bei Umrüstung

„Unsere Kunden haben nicht die Möglichkeit ihre Wohnung mit eigenen Mitteln umzurüsten,“ so Cathrin Lingemann, „deshalb gibt es ein Soforthilfe-Angebot. Nachdem Stromspar-Check vor Ort wird der Bedarf ermittelt. Wassersparende Duschköpfe, Energiesparlampen, schaltbare Steckerleisten und sogar eine finanzielle Unterstützung zum Kühlschranktausch sind die Maßnahmen, die wir direkt unbürokratisch anbieten können.“

Auch für Carsten Peters, Energieberater der Verbraucherzentrale Arnsberg, ist die Einrichtung des Caritasverbandes Arnsberg-Sundern ein wichtiger Partner, wenn es um Beratungsleistungen geht. „Auch wir führen Beratungen durch, vermitteln bei Bedarf an den Stromspar-Check oder bekommen Kunden von dort vermittelt, wenn es um Verträge und vor allem den Wechsel zu günstigeren Stromanbietern geht.“ Petra Golly, die Leiterin der Beratungsstelle der Verbraucherzentrale, und Carsten Peters sind sich einig: „Im Winter wird es eine Welle von Feuchte-und Schimmelbeschwerden geben, die den derzeitigen Temperaturen geschuldet ist, mangelhafter Bausubstanz –aber auch den falschen Lüftungsprozessen aus Angst vor teuren Rechnungen.

Nachhaltig und Sozial

Sebastian Witte, Nachhaltigkeits-und Klimaschutzbeauftragter beim Zukunfts-und Strategiebüro der Stadt Arnsberg, sieht die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutzdreidimensional. „Ökologie, Ökonomie und Kultur bilden ein Gesamtgebilde,an dem allepartizipieren. Alle Bevölkerungsschichten müssen befähigt werden ihren Anteil am Klimaschutz zu tragen“, sagt er. Die Stadt Arnsberg habe sich zu diesem Thema große Ziele bis 2030 gesetzt, die gemeinsam getragen werden müssten. Er sieht hier auch ein Thema mit einer großen sozialen Komponente: „Die Haushalte müssen auch das Geld übrighaben, um sich Gedanken zum Klimaschutz zu machen. Wir müssen sie unterstützen. Anders ist das nicht zu machen. Aber durch diese tollen Synergien sind wir auf einem wirklich guten Weg.“

Anlässlich des zehnjährigen-Jubiläums konnte Witte ein Scheck über 2462 Tonnen eingespartem CO2 von „Stecky“, dem Maskottchen des Stromspar-Checks, und CathrinLingemann überreicht werden. Diese Menge wurde durch die ausgegeben Soforthilfen alleinim Stadtgebiet Arnsberg eingespart. Über das gesamte Einzugsgebiet gesehen (Hochsauerlandkreis, Soester Kreis und demnördlichen Märkischen Kreis) waren es sogar über 4436 Tonnen eingespartem CO2.

Christian Stockmann, sozialfachlicher Vorstand des Caritasverbandes Arnsberg-Sundern und Initiator des Stromsparcheck vor zehn Jahren, sieht ebenfalls einen enormen Bedarf an diesem Angebot: „Mit der Teuerung der Energiepreise vor allem wegen des Krieges in der Ukraine wird diese Unterstützung immer wichtiger. Wenn es den Stromsparcheck nicht gäbe, müsste dieser jetzt geschaffen werden“.

Erreichbar ist der Stromsparcheck unter 02932-5249431 oder unter stromspar-check@caritas-arnsberg.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg