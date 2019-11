Diese Zahlen lassen Christian Stockmann nicht kalt: Rund 850 Menschen in Arnsberg und Sundern beziehen Grundsicherungsleistungen, weil ihre Rente zum Leben nicht reicht (wir berichteten). Die „versteckte“ Altersarmut ist möglicherweise noch höher, weil gerade in dieser Generation viele eigentlich Bedürftige aus Scham den Gang zum Amt scheuen. „Als Caritas wollen wir daran mitwirken, dass alle Menschen in Not die erforderliche Unterstützung und Förderung bekommen“, sagt der Geschäftsführer des Caritasverbandes Arnsberg/Sundern. „Wir haben in unserer Gesellschaft eine riesengroße Herausforderung vor uns, die sozioökonomische Altersarmut verbunden mit Isolation, Vereinsamung und Mobilitätseinschränkungen zu bekämpfen“.

Christian Stockmann, sozialfachlicher Vorstand des Caritas-Verbandes Arnsberg-Sundern Foto: Privat / WP

Darauf, so betont Stockmann, weise er immer wieder in den Gesprächen mit den politisch Verantwortlichen und der öffentlichen Verwaltung hin. Stockmann sieht „seine“ Caritas nicht allein als Dienstleister und großen Arbeitgeber, sondern als „sozialpolitischen Interessenvertreter und Anwalt für die Menschen in unserer Region“. Direkte Hilfe an die Betroffenen organisiert der Caritasverband Arnsberg/Sundern über seine sozialen Beratungsdienste, vor allem in der Allgemeinen Sozialberatung. „Sie soll ein niederschwelliger Zugang sein für Menschen, die Hilfe suchen“, so Stockmann, „auch für die, die nicht mehr nach vorne und hinten wissen“.

Niederschwellige Anlaufstellen

Die Sozialberatungsstellen wollen erste Anlaufstelle in Überforderungssituationen sein. Das fange oft schon bei der Ratlosigkeit nach dem Erhalt eines Briefes vom Amt an: Unverständlich, kompliziert und voll gepackt mit bürokratischen Fachbegriffen. „Schon vor der letzten Bürgermeisterwahl haben wir darauf gedrängt, dass Bescheide verstanden werden müssen“, so Stockmann. Die Probleme - insbesondere die finanziellen - direkt lösen können die Beratungsstellen nicht immer. Die Beratungen sehen sich aber auch in der Lotsen-Funktion, die helfen und vorbereiten, an den richtigen Stellen weiterzukommen.

Sprechstunden der Sozialberatung - und das nicht nur für Fälle der Altersarmut - bietet die Caritas in den Caritashäusern in Arnsberg, Neheim und Sundern an. „Diese Hilfen werden aus Eigenmitteln des Caritasverbandes und durch Kirchensteuern finanziert“, erläutert Christian Stockmann. Öffentliche Förderung dafür gebe es nicht.

Arnsberg Altersarmut in Zahlen In Arnsberg beziehen aktuell 684 Menschen im Alter über 65 Jahren eine Grundsicherung, weil ihre Rente nicht zum Lebensunterhalt reicht. In Sundern sind es 142 Senioren. Vor fünf Jahren waren es noch 558 in Arnsberg, in Sundern allerdings 146 - also sogar mehr. In Summe beider Städte stieg die Zahl der Altersgrundsicherungsempfänger in diesem Zeitraum aber um 17,2 Prozent an. Allgemeine Soziale Beratungsstellen der Caritas gibt es bereits seit 1980. Inpetto-Beratungsstellen sind in Arnsberg (Clemens-August-Straße 15, 02931-545054; inpetto@caritas-arnsberg.de), Neheim (Schulstr. 10, 02932-83065; inpetto@caritas-arnsberg.de) und Sundern (Hauptstraße 111, 02933-98379515; info@inpetto-sundern.de) Soziale Beratung bietet auch die Diakonie in Arnsberg (info@diakonie-ruhr-hellweg.de; 02931-1861; Ruhrstraße 74b)

Das Thema Armut ist immer auch ein soziales Thema. Noch niederschwelliger als Beratungsstellen könnte der Zugang zu Begegnungscafés sein, die die Caritas nun in Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden als „soziale Begegnungsräume vor Ort“ schaffen will. „Begegnung wird immer wichtiger werden“, sagt Stockmann. Die Cafés als Mehrgenerationenhaus sollen Zusammenarbeit, Nachbarschaftshilfen und Unterstützung fördern. Stockmann spricht von einer „sozialen Zukunft der Generationen“.

Armut ist nicht nur ein Altersthema, und Altersarmut kommt auch nicht aus heiterem Himmel. „Die Altersarmut fängt eigentlich schon viel früher an“, sagt Christian Stockmann und verweist auf die hohe Zahl der Langzeitarbeitslosen und Beschäftigten im Niedriglohnsektor, die erst in einigen Jahren in das Rentenalter kommen. Grundsicherung oder Grundrente können da nur abfedern. Es gelte daher schon früh, daran zu arbeiten, junge Menschen in zukunftstragende Lohnverhältnisse zu bringen. Der Blick sei daher auch losgelöst von sozialer Herkunft und Milieu auf Chancengleichheit in der Bildung und Fortbildung zu richten, damit Menschen erst gar nicht in die „Armutsfalle“ geraten.

Sozialer Beirat als gutes Instrument

Ein guter Anfang, der sich auch - aber nicht nur und um ganz viele andere Themen kümmert - sei da der in der Stadt Arnsberg eingeführte „Soziale Beirat“. Hier geht es auch um Fragen des Wohnens und des Wohnungsmarktes. „Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum im Alter“, fordert Christian Stockmann. Initiativen habe es da schon in Kooperation mit den Wohnungsgenossenschaften gegeben. Der „Soziale Beirat“ in Arnsberg sei ein gutes Instrument, in dem viele Akteure zusammengefasst sind und gemeinsam auf die Stadt schauen. „Vieles kann man in den Kommunen nicht alleine machen, weil Entscheidungen an anderer Stelle gefällt werden“, weiß Christian Stockmann, „reagieren muss man aber auf der kommunalen Ebene“. In den Städten vor Ort brauche es die entsprechende Unterstützung der Menschen und eine „solidarische Gesellschaft, die alle willkommen heißt und niemanden vergisst“. Der Caritasverband Arnsberg/Sundern, da lässt Stockmann keinen Zweifel, will da maßgeblich Verantwortung übernehmen.