Caritas Arnsberg/Sundern: Noch Fluthilfe-Mittel zu vergeben

Hochwasser am Abend 14. Juli 2021 in Hachen rings um den alten Kern des Dorfes.

Arnsberg/Sundern. Der Caritasverband Arnsberg-Sundern möchte Betroffene der Hochwasserkatastrophe motivieren, Hilfe von der Stadt und vom Caritasverband anzunehmen.

Der Caritasverband Arnsberg-Sundern hat auf seinen auch maßgeblich in unserer Zeitung kommunizierten Spendenaufruf in Kooperation mit den Kommunen Arnsberg und Sundern eine große Resonanz erhalten. Unternehmen und Privatpersonen, Jung und Alt, verschiedene Vereine und andere Institutionen haben dafür extra verschiedene Aktionen gestartet, um diese lokale Spendeninitiative zugunsten der heimischen Hochwasserkatastrophe vom 14. Juli 2021 zu unterstützen. Jetzt sind noch Gelder zur Verfügung, die noch nicht abgerufen wurden.

Bürgermeister danken für Unterstützung

Für diese außerordentliche Unterstützung möchten sich der Verband und die beiden Bürgermeister Ralf Paul Bittner und Klaus-Rainer Willeke an dieser Stelle noch einmal herzlich bedanken. „Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung, die uns und unsere Nachbarstadt erreicht hat“, so Ralf Paul Bittner, Bürgermeister von Arnsberg. Auch Klaus-Rainer Willeke, Bürgermeister von Sundern, ist von dem großen Engagement der Menschen begeistert: „Ich bin froh, dass wir in dieser schwierigen Zeit in Sundern und Arnsberg zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen.“

„Kein falsches Schamgefühl“

Und doch werden nun Gelder nicht abgerufen: „Gleichzeitig stellen wir aber auch fest, dass manche Betroffene sich aus einem Schamgefühl heraus nicht melden. Hier wollen wir gerne motivieren, über den eigenen Schatten zu springen und die Hilfe von der Stadt und vom Caritasverband anzunehmen“, appelliert Christian Stockmann, Vorstandsvorsitzender des Caritasverbandes Arnsberg-Sundern, „sollten Hochwasseropfer bisher noch keinen Kontakt mit uns aufgenommen haben: Bitte melden Sie sich bei Ihrer Stadtverwaltung oder beim Caritasverband. Wir möchten gerne allen vom Hochwasser Betroffenen soweit wie möglich helfen!“

Unterstützungen gab es bislang beispielsweise bei Neuanschaffungen für die durch die Flut zerstörten Haushaltsgegenstände von der Waschmaschine, dem Kühlschrank über den Nachtspeicherofen bis zum Hausrat, aber auch für kurzfristige Unterbringungen, weil das Zuhause wegen der Zerstörung nicht mehr bewohnbar war, wurde zu Beginn gesorgt.

Vom Hochwasser betroffene Personen Familien werden gebeten sich zu melden, damit direkt unterstützt werden kann. Die Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltungen und des Caritasverbandes können auf die Unterstützung für Familien und Einzelpersonen angesprochen werden.

Kontakte

Stadt Arnsberg ist erreichbar unter: Service Telefonnummer 02932/ 2010 und unter der Rufnummer 02932/ 201-1402. Weitere Infos unter www.arnsberg.de/hochwasserhilfe

Stadt Sundern ist erreichbar unter: zentrale Mail-Adresse Hochwasser-Hilfe@stadt-sundern.de; Notruf Nummer 0160 202 5687. Die Notrufnummer ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr erreichbar. Weitere Infos enthält der städtische Newsletter

Der Caritasverband Arnsberg-Sundern e.V. ist erreichbar: Telefonnummer 02931/ 806-9 (Zentrale) und unter info@caritas-arnsberg.de; Hellefelder Str. 27-29, 59821 Arnsberg

