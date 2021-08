Eine große Auswahl an Elektrogeräten für die Küche präsentiert Caso-Geschäftsführer Peter Braukmann im neuen Brandstore (Markenshop), der am Samstag, 28. August, um 10 Uhr an der Mendener Straße 16 in Neheim eröffnet wird. Das frühere Ladenlokal von Zoo Schröder wurde komplett umgebaut.