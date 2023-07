CDU Arnsberg: „Lassen uns nicht in die rechte Ecke drängen“

Arnsberg. Arnsberger Christdemokraten schließen Zusammenarbeit mit AfD aus und relativieren Aussagen von CDU-Chef Friedrich Merz

Im ZDF Sommerinterview aus Arnsberg sagte der CDU-Chef und Oppositionsführer im Deutschen Bundestag, Friedrich Merz, dass es keinerlei Zusammenarbeit in Landesparlamenten oder im Bundestag geben werde. In Landkreisen und Kommunen sei dies nicht immer vermeidbar: „Wir sind doch selbstverständlich verpflichtet, demokratische Wahlen zu akzeptieren. Und wenn dort ein Landrat, ein Bürgermeister gewählt wird, der der AfD angehört, ist es selbstverständlich, dass man nach Wegen sucht, wie man dann in dieser Stadt weiter arbeiten kann“, so Merz. Die CDU Arnsberg bezieht nun klar Stellung.

CDU-Parteivorsitzender Friedrich Merz. Foto: liver Berg / dpa

Fraktionsvorsitzender im Rat der Stadt Arnsberg Jochem Hunecke: „Es gab und wird keine Zusammenarbeit mit AfD oder Linkspartei im Rat der Stadt Arnsberg geben. Wir führen seit 2009 in Arnsberg sehr erfolgreich die Arnsberg Koalition mit den Grünen.“ Stadtverbandsvorsitzender Dr. Marcel Kaiser: „Auch nach 2025 kann ich jede Zusammenarbeit mit Extremisten, egal ob von Rechts oder Links ausschließen. Wir werben für eine starke CDU als Volkspartei und wollen für alle Menschen in Arnsberg etwas Positives bewirken. Dass ausgerechnet die SPD in Arnsberg, die jedes Stimmenergebnis gegen die Schwarz-Grüne Ratsmehrheit im Stadtrat auch mit Hilfe der Stimmen der AfD lautstark bejubelt, jetzt Empörung bekundet, weil Friedrich Merz demokratische Selbstverständlichkeiten besonders für Ostdeutschland beschreibt, ist scheinheilig. Wir lassen uns nicht in die rechte Ecke drängen und wollen mit guter und konstruktiver Arbeit als Kümmerer der Menschen dafür Sorgen, dass die AfD deutlich schlechter abschneidet als in anderen Landesteilen.“

