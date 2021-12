CDU Arnsberg sucht bilaterale Gespräche zu Lehrschwimmbecken

Arnsberg. Die CDU Arnsberg will vor einer Sondersitzung zur Zukunft der Lehrschwimmbecken in Vorgesprächen zu einer Lösung kommen.

Die CDU Arnsberg spricht sich zunächst für schnelle und bilaterale Gespräche zwischen Beteiligten, Verwaltung und Politik aus, um schnellstmöglich eine Lösung bei dem Thema Lehrschwimmbecken zu finden. „Die Situation ist für alle sehr belastend und unbefriedigend. Wir können daher den Frust von Stadtsportverband und allen Beteiligten nachvollziehen“, so wird Jochem Hunecke, Fraktionsvorsitzender der CDU im Rat der Stadt Arnsberg, in einer Pressemitteilung der Partei zitiert.

Auch Stadtverbandsvorsitzender Marcel Kaiser kommt darin zu Wort. „Diese Situation tut uns persönlich sehr leid und wir wollen alles notwendige dafür tun schnellstmöglich eine gute Lösung zu finden. Allerdings hilft uns die Terminierung einer Sonderratssitzung aktuell wenig. Zunächst muss eine neue Lösungsalternative entwickelt werden bevor der Rat einberufen wird. Sobald diese tragfähige Lösung steht, sollte innerhalb von 14 Tagen eine Sonderratssitzung stattfinden“, schlägt Kaiser vor.

Deshalb werde die CDU in den nächsten Tagen Gespräche suchen und anbieten, um eine möglichst breite und einvernehmliche Mehrheit im Rat der Stadt Arnsberg zu finden. „Gute und kreative Ideen für einen tragfähigen Kompromiss sind jetzt gefragt“, so Kaiser weiter.

Hintergrund: Im Rat war keine Entscheidung zu den Lehrschwimmbecken-Standorten gefallen - weder für einen zentralen Neubau noch zur Standortsicherung in Herdringen und Voßwinkel.

In den sozialen Netzwerken wurde das vermeintliche und in der geheimen Wahl vermutete Abstimmungsverhalten vor allem von Ratsmitgliedern aus den betroffenen Dörfern zum Teil scharf und persönlich attackiert. Unter anderem wurden von der Online-Dorfpost Voßwinkel an einen Ratsherren erhoben, Parteiinteressen vor denen des Dorfes zu stellen.

