CDU fordert: „Mehr Mülleimer für Neheim“

Neheim. Forderung der heimischen CDU: Attraktivität Neheims als Einkaufsstadt erhalten heißt auch – mehr Mülleimer aufstellen.

Die heimische CDU fordert zusätzliche und größere Mülleimer für die Neheimer Innenstadt. Man müsse „dringend der Verschmutzung Einhalt gebieten“, formulieren es die Christdemokraten in einem entsprechenden Antrag.

Übervolle Mülleimer, verstreuter Müll und Tiere, die an den Essensresten knabbern – dieser Anblick bot sich Gästen am 1. Mai 2023 in Neheim. Ein Ärgernis, über das sich schon einige Neheimerinnen und Neheimer in den sozialen Medien Luft machten. „Dabei kann ich gar nicht verstehen, warum sich in Neheim nichts ändert“, berichtet Andreas Dieck, Neheimer CDU-Ratsmitglied. „Schon im vergangenen Jahr gab es mit dem zuständigen städtischen Fachdienst zu diesem Thema einen sehr konstruktiven Austausch über die Platzierung größerer Müllbehälter (Big Bellys) und zusätzlicher Mülleimer. Bei einer Begehung wurden gemeinsame Lösungen erörtert und konkrete Handlungsschritte besprochen. Doch bis jetzt ist nichts passiert“, so Dieck weiter.

Thema im Bezirksausschuss

Auch im zuständigen Bezirksausschuss wurde die Müllproblematik mehrfach angesprochen. Grund genug für die CDU, noch einmal mit Nachdruck eine schnelle Verbesserung zu fordern.

„Wir alle sollten doch ein Interesse daran haben, Neheim als attraktive Einkaufsstadt weiterzuentwickeln, herumfliegender Müll trägt hierzu nicht bei“, ergänzt Klaus Humpe, Vorsitzender des Bezirksausschusses.

Selbst die großen Mülleimer laufen nicht selten über... Foto: Privat / WP

„Gerade jetzt, zu Beginn der wärmeren Jahreszeit, brauchen wir schnelle Lösungen. Ein erster Schritt wäre bestimmt die Umsetzung der großen, wenig benutzten Müllcontainer von der Möhnestraße auf den Marktplatz. Die geeigneten Standorte wurden bei unserer Begehung im vergangenen Jahr bereits erörtert“, führt der Bezirksausschussvorsitzende weiter aus. Weitere Schritte müssten laut CDU zeitnah folgen, am besten noch vor den besucherstarken (Wander-)tagen an Christi Himmelfahrt und Pfingsten. Von einem ansprechenden Erscheinungsbild Neheims gerade auch zu den Stadtfesten wie Dies internationalis, Jägerfest und vielen mehr profitierte schließlich ganz Arnsberg als attraktives Touristenziel.

