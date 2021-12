CDU/Grüne für Campus-Machbarkeitsstudie, Schulleiter dagegen

Die drei weißen Kästchen am oberen Rand des Campus Berliner Platz, an der Hüstener Kleinbahnstraße gelegen, könnten zusammengenommen ein Baufenster für den Neubau der Grimmeschule darstellen. Das halbrunde Baufenster ganz rechts gehört nicht dazu, beim 3. Baufenster (von links gesehen) käme nur ein Teil in Frage. Alternativ: Wenn man noch abwartet, bis der dreijährige Bestand der Hüstener Stepke-Kita abgelaufen ist, dann könnte dieses Areal östlich des Sauerlandkollegs für eine Grimmeschule überbaut werden. Übrigens: Die Moschee des Marokkanischen Kulturvereins soll südlich des Holzhackschnitzel-Heizwerks errichtet werden